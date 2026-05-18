19 Mayıs özel sektöre tatil mi?

Alarmlarını kurup kurmamak arasında gidip gelen, yarınki planlarını netleştirmeye çalışan milyonlarca emekçi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kanunlar bu devasa kafa karışıklığı için ne diyor?

Kısa, net ve sabah uykunuzu bölmemenizi sağlayacak o resmi kanun maddesi: Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ulusal bir resmi tatil olduğu için, devlet memurlarının yanı sıra özel sektör çalışanlarına da kanunen tatildir!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu son derece açıktır. Yarın resmi kurumların, okulların ve bankaların kapalı olmasının yanında, özel sektör işyerlerinin de kapalı olması veya çalışanlarına ücretli izin vermesi genel esastır. Yani yarın yasal olarak o devasa dinlenme hakkına, maaşınızdan hiçbir kesinti yapılmaksızın sahipsiniz!

Fakat işin asıl fırtına koparan ve cüzdanları yakından ilgilendiren kısmı, üretimin ve hizmetin durmadığı, çalışmak zorunda olan o milyonlarca özel sektör işçisi için başlıyor! Eğer iş sözleşmenizde genel tatillerde çalışılacağına dair bir madde varsa veya işverenin onayıyla yarın iş başı yapacaksanız, kanun size o sarsıcı müjdeyi veriyor.

İş Kanunu'nun emredici hükümlerine göre, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde çalışmaya devam eden özel sektör işçisi, o günün yevmiyesini kesinlikle "çift" olarak almak zorundadır! Yani yarın işe giderseniz, o ter döktüğünüz mesainin karşılığında cebinize yüzde yüz zamlı, normal maaşınıza ek olarak tam bir günlük ekstra yevmiye daha girecek. Bu hakkın yerine getirilmemesi durumunda çalışanların devasa yasal hakları doğuyor.

Şimdi tüm çalışanlar, yarınki tatil planlarını ya da ay sonu maaş bordrolarına yansıyacak o çifte yevmiyenin hesabını yapmaya kilitlenmiş durumda!