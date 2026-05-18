Beşiktaş'ta 5 sezonluk ağır fatura!

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik sürerken, siyah-beyazlı kulübün son 5 sezondaki tablosu dikkat çekti.



71 TRANSFER, 225 MİLYON EURO BONSERVİS HARCAMASI



Bu süreçte Beşiktaş kadrosuna toplam 71 futbolcu dahil edilirken, transferler için 225 milyon Euro bonservis harcaması yapıldı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör koltuğunda ise tam 10 farklı değişiklik yaşandı.



Ayrıca kulübün sportif yapılanmasında da istikrar sağlanamadı ve 4 farklı sportif direktör görev aldı.



LİDERLE TOPLAM 129 PUAN FARK



Beşiktaş'ın son 5 sezonda lig yarışında da rakiplerinin gerisinde kaldığı görüldü. Siyah-beyazlılar, liderle toplamda 129 puanlık fark oluşmasına engel olamadı.



BU SÜREÇTE KAZANILAN KUPALAR



Siyah-beyazlı ekip 2021/22 sezonunda TFF Süper Kupa'yı, 2023/24 sezonunda Türkiye Kupası'nı ve 2024/25 sezonunda bir kez daha TFF Süper Kupa'yı kazandı.



