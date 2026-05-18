Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik sürerken, siyah-beyazlı kulübün son 5 sezondaki tablosu dikkat çekti.
71 TRANSFER, 225 MİLYON EURO BONSERVİS HARCAMASI
Bu süreçte Beşiktaş kadrosuna toplam 71 futbolcu dahil edilirken, transferler için 225 milyon Euro bonservis harcaması yapıldı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör koltuğunda ise tam 10 farklı değişiklik yaşandı.
Ayrıca kulübün sportif yapılanmasında da istikrar sağlanamadı ve 4 farklı sportif direktör görev aldı.
LİDERLE TOPLAM 129 PUAN FARK
Beşiktaş'ın son 5 sezonda lig yarışında da rakiplerinin gerisinde kaldığı görüldü. Siyah-beyazlılar, liderle toplamda 129 puanlık fark oluşmasına engel olamadı.
BU SÜREÇTE KAZANILAN KUPALAR
Siyah-beyazlı ekip 2021/22 sezonunda TFF Süper Kupa'yı, 2023/24 sezonunda Türkiye Kupası'nı ve 2024/25 sezonunda bir kez daha TFF Süper Kupa'yı kazandı.
Beşiktaş'ta 5 sezonluk ağır fatura!
Beşiktaş'ta son 5 sezonda yaşanan teknik direktör ve sportif yapılanma değişiklikleri dikkat çekti. Siyah-beyazlılar bu süreçte 71 transfer için 225 milyon Euro bonservis harcarken, liderle toplam 129 puan fark oluştu.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30