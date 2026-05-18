Beşiktaş'ta 5 sezonluk ağır fatura!

Beşiktaş'ta son 5 sezonda yaşanan teknik direktör ve sportif yapılanma değişiklikleri dikkat çekti. Siyah-beyazlılar bu süreçte 71 transfer için 225 milyon Euro bonservis harcarken, liderle toplam 129 puan fark oluştu.

18 Mayıs 2026 10:35
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik sürerken, siyah-beyazlı kulübün son 5 sezondaki tablosu dikkat çekti.

71 TRANSFER, 225 MİLYON EURO BONSERVİS HARCAMASI 

Bu süreçte Beşiktaş kadrosuna toplam 71 futbolcu dahil edilirken, transferler için 225 milyon Euro bonservis harcaması yapıldı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör koltuğunda ise tam 10 farklı değişiklik yaşandı.

Ayrıca kulübün sportif yapılanmasında da istikrar sağlanamadı ve 4 farklı sportif direktör görev aldı.

LİDERLE TOPLAM 129 PUAN FARK

Beşiktaş'ın son 5 sezonda lig yarışında da rakiplerinin gerisinde kaldığı görüldü. Siyah-beyazlılar, liderle toplamda 129 puanlık fark oluşmasına engel olamadı.

BU SÜREÇTE KAZANILAN KUPALAR 

Siyah-beyazlı ekip 2021/22 sezonunda TFF Süper Kupa'yı, 2023/24 sezonunda Türkiye Kupası'nı ve 2024/25 sezonunda bir kez daha TFF Süper Kupa'yı kazandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
