Beşiktaş'ın kiralık raporu! Kim ne yaptı?

Beşiktaş'ın sezon başında farklı takımlara kiralık gönderdiği oyuncuların performansları dikkat çekti.



Siyah-beyazlıların genç ve tecrübeli isimleri, yeni takımlarında farklı seviyelerde süre alırken en dikkat çeken isimlerden biri Ernest Muçi oldu.





ERNEST MUÇİ





Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, bu sezon çıktığı 34 maçta 15 gol ve 9 asistlik katkı sağlayarak kiralık oyuncular arasında öne çıktı. Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Arnavut futbolcu, toplam 21 gole doğrudan katkı verdi.





SEMİH KILIÇSOY





Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy ise 25 maçta görev aldı. Genç oyuncu, İtalya kariyerinde 4 gol üretti.





AL MUSRATI VE HADZIAHMETOVIC





Orta sahada Al-Musrati, Hellas Verona'da 18 maçta 1 asistlik katkı verirken, Hadziahmetovic Hull City formasıyla 39 maçta görev alarak en fazla süre alan oyunculardan biri oldu ve 2 asist yaptı.





JOAO MARIO





Joao Mario da Yunanistan'da etkili bir sezon geçirirken, AEK Atina formasıyla 31 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.





EMRECAN UZUNHAN, EMRECAN TERZİ, ARDA KILIÇ





Diğer kiralık oyuncular arasında yer alan Emrecan Uzunhan, İstanbulspor formasıyla 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Arda Kılıç, Karşıyaka'da 1 gol ve 1 asistle oynarken, Sakaryaspor'da forma giyen Emrecan Terzi ise 8 maçta görev aldı ancak skor katkısı üretemedi.



