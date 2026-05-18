Beşiktaş'tan Anguissa pazarlığı!

Beşiktaş, Napoli'nin yıldız orta sahası Zambo Anguissa için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların 15 milyon euroluk teklif sunduğu, Napoli'nin ise 20 milyon euro talep ettiği ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

calendar 18 Mayıs 2026 11:37
Haber: Sporx.com dış haberler
Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, orta saha hattını güçlendirmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. 

Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isimlerden biri, Serie A şampiyonu Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Zambo Anguissa oldu. Daha önce de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Beşiktaş yönetimi, bu kez transferi sonuçlandırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK

Başkan Serdal Adalı'nın Napoli cephesiyle yürüttüğü görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtilirken, 30 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Beşiktaş, Zambo Anguissa için Napoli'ye 15 milyon euroluk resmi teklif sundu. İtalyan ekibinin ise oyuncu için 20 milyon euro talep ettiği, taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

PERFORMANSI 

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Kamerunlu yıldız, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

