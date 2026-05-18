Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yerine gelecek isim belli oldu!

Beşiktaş, satın alma opsiyonuyla Cengiz Ünder'i kiraladığı Fenerbahçe'den oyuncunun bonservisini almayı düşünmezken, yerine transfer etmeyi planladığı ismi de belirledi.

calendar 18 Mayıs 2026 12:29 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 12:40
Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılara veda ediyor. Beşiktaş, deneyimli futbolcunun bonservisini almayı düşünmüyor.

Cengiz Ünder'e teşekkür edecek olan Beşiktaş, tecrübeli ismin yerine transfer edeceği futbolcuyu da belirledi. Sözcü'nün haberine göre Serdal Adalı, Yusuf Sarı için Göksel Gümüşdağ ile görüşmeyi planlıyor. 

SAMET AYBABA KARŞI ÇIKMIŞTI 

Yusuf Sarı yaklaşık 2.5 yıl önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak dönemin Spor Koordinatörü Samet Aybaba, milli futbolcu için "Yusuf Sarı kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş kontratak oynamaz" ifadesini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı'nın turuncu-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 28 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

