Necip Uysal'dan futbola veda!

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve uzun yıllar takımda forma giyen Necip Uysal, sezonun sona ermesiyle birlikte futbolculuk kariyerini noktaladı.

calendar 18 Mayıs 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta sezon ortasında kadro dışı kalan ve takımdan ayrı çalışan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini noktaladı.

Aralık 2025'te futbolu sezon sonunda bırakacağını açıklayan Beşiktaş'ın sembol oyuncularından Necip Uysal, siyah-beyazlı camianın unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

Beşiktaş'ta "Öz kaynak" düzenine girdiğinde henüz 12 yaşında olan Necip Uysal, siyah-beyazlı camiada 22. yılı geride bıraktı. Toplam 466 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki Necip Uysal, Beşiktaş'ta 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalıştı.

Necip, aralık ayında yaptığı veda açıklamasında, "İleride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Kalbimden dökülen son cümle müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim." ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımla 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
