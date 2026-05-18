Jalen Williams, Spurs'e karşı 1. maçta parkelere dönüyor

Batı Konferansı finalleri öncesinde Oklahoma City Thunder cephesine sevindirici haber geldi.

calendar 18 Mayıs 2026 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thunder forveti Jalen Williams, sağ hamstring sakatlığı nedeniyle kaçırdığı son altı playoff maçının ardından bu gece oynanacak San Antonio Spurs serisinin ilk maçında forma giyebilecek.

Williams, son olarak Phoenix Suns'a karşı oynanan ilk tur serisinin ikinci maçında parkede yer almıştı. Yıldız oyuncunun yokluğuna rağmen Oklahoma City bu süreçte kusursuz bir performans sergileyerek çıktığı altı maçı da kazandı. Thunder ayrıca bu süreçte Los Angeles Lakers'ı süpürerek dikkat çekmişti.

25 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi geçirdiği bilek operasyonu nedeniyle normal sezonda yalnızca 33 maçta ilk beş başladı. Operasyon sonrası sezon debutunu ancak 28 Kasım'da yapabilen Williams, daha sonra sol hamstring sakatlığının nüksetmesi nedeniyle 19 Ocak ile 31 Mart arasında oynanan 28 maçın 26'sını da kaçırdı.

Bu sezon maç başına 17.1 sayı, 5.5 asist, 4.6 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalayan Williams, geçtiğimiz sezonki konferans finallerinde de kritik rol oynamıştı. Thunder'ın Minnesota'yı beş maçta geçtiği seride yıldız oyuncu; 22.2 sayı, 6.6 ribaund, 4.4 asist ve 2 top çalma ortalamaları üretirken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 46.2 isabet oranı yakalamıştı.

