Terry Stotts, Portland'a dönmek istiyor

Portland Trail Blazers'ın yeni başantrenör arayışını sürdürdüğü süreçte, eski takım koçu Terry Stotts'ın göreve geri dönmek istediği ortaya çıktı.

calendar 18 Mayıs 2026 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kısa süre önce Steve Kerr yönetimindeki Golden State Warriors teknik ekibindeki görevinden ayrılan Stotts'ın, Portland'a geri dönme isteğini açık şekilde ilettiği belirtildi.

Uzun yıllardır Trail Blazers'ı takip eden gazeteci Dwight Jaynes'in aktardığına göre Stotts, "Blazers'a ve Portland'a geri dönmeyi çok isterim," mesajını gönderdi. Haberde ayrıca deneyimli çalıştırıcının menajeri aracılığıyla da Portland yönetimine ilgisini ilettiği kaydedildi.

Stotts, Trail Blazers'ı 2012 ile 2021 yılları arasında dokuz sezon boyunca çalıştırmıştı. Bu süreçte 402 galibiyet ve 318 mağlubiyetlik normal sezon derecesi elde eden deneyimli koç, Portland'ı 2014 ile 2021 yılları arasında üst üste sekiz kez playofflara taşımıştı.

