Real Madrid ayrılığı açıkladı: Dani Carvajal

Real Madrid, İspanyol sağ bek Dani Carvajal ile mevcut sezon sonunda yolların ayrılacağını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Carvajal için "Real Madrid'in ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri" ifadeleri kullanılırken, deneyimli futbolcuya teşekkür edildi.
2002 yılında Real Madrid altyapısına katılan Carvajal, kulüpte toplam 23 sezon geçirdi. Altyapıda 10, A takımda ise 13 sezon forma giyen İspanyol sağ bek, kulüp tarihinin en başarılı isimlerinden biri oldu.
Carvajal, Madrid kariyerinde toplam 27 kupa kazanırken şu başarıları elde etti:
- 6 UEFA Şampiyonlar Ligi
- 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
- 5 UEFA Süper Kupası
- 4 La Liga şampiyonluğu
- 2 İspanya Kral Kupası
- 4 İspanya Süper Kupası
Futbol tarihinde 6 Avrupa Kupası kazanan beş oyuncudan biri olan Carvajal, bireysel başarılarıyla da dikkat çekti. 2024 yılında FIFPro Dünya Karması'na seçilen deneyimli oyuncu, FIFA The Best Erkekler İlk 11'ine girdi ve gol attığı Şampiyonlar Ligi finalinde maçın oyuncusu seçildi.
Real Madrid formasıyla toplam 450 karşılaşmaya çıkan Carvajal, 14 gol kaydetti. İspanya Milli Takımı'nda ise 51 maça çıkan tecrübeli futbolcu; 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2023 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Kulüp Başkanı Florentino Perez ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dani Carvajal, Real Madrid ve altyapımızın bir efsanesi ve sembolüdür. Real Madrid'in değerlerini her zaman örnek şekilde temsil etti. Burası onun evi olmaya devam edecek."
Öte yandan Real Madrid, takımın ligdeki son maçını oynayacağı cumartesi günü Santiago Bernabeu Stadium'nda Dani Carvajal için özel bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.
