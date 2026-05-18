Anunoby: 'Hamstring sakatlığım geçmiştekiler kadar kötü değil'

New York Knicks forveti OG Anunoby, playofflarda yaşadığı sağ hamstring sakatlığının geçmişte yaşadığı benzer sakatlık kadar ciddi olmadığını söyledi.



Yıldız forvet, 6 Mayıs'ta Philadelphia karşısında oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçının son bölümünde sakatlanmış ve serinin son iki karşılaşmasını kaçırmıştı. Ancak bu hafta yeniden antrenmanlara dönen Anunoby, son iki gündür takımla tam katılım gösterdiğini ve kendisini iyi hissettiğini açıkladı.



"Olduğu anda geçmiştekiler kadar kötü hissettirmedi," diyen Anunoby, "Bunu bildiğim için her gün üzerine koymaya çalışıyorum," ifadelerini kullandı.



Knicks'in serisini süpürerek erken tamamlaması, yıldız oyuncunun ekstra dinlenme süresi kazanmasını sağladı. Cleveland Cavaliers ile Detroit Pistons serisinin yedinci maça uzaması nedeniyle Doğu Konferansı finalleri pazar yerine salı günü başlayacak.



"Bence herkes maçların başlaması için heyecanlı," diyen Anunoby, "Diğer serinin bitmesini bekliyoruz. Yarın olsaydı da — şimdi salı olacak — ne zaman olursa hazır olmamız gerekiyor," şeklinde konuştu.



Anunoby'nin sakatlandığı anda Knicks cephesinde büyük endişe oluşmuştu. Bunun en büyük sebeplerinden biri yıldız oyuncunun playoff performansıydı. Anunoby postseason boyunca maç başına 21.4 sayı ortalaması yakalarken yüzde 61.9 saha içi ve yüzde 53.8 üç sayı isabet oranıyla oynadı. Ayrıca takımın en önemli savunmacısı olarak görülüyor.



Oyuncu, sakatlığın ardından kısa süreli bir ağrı hissettiğini ancak oynamaya devam etmeye çalıştığını belirtti. İlk ağrıyı yaşadıktan sonra kaçırdığı smaç pozisyonuna değinen Anunoby, durumun "acıdan çok garip hissettirdiğini" söyledi.



Anunoby daha önce 2024 Doğu Konferansı yarı finallerinde Indiana karşısında sol hamstring sakatlığı yaşamıştı. Knicks'in seride 2-0 öne geçtiği maçın son bölümünde sakatlanan yıldız oyuncu, sonraki dört karşılaşmayı kaçırmış ve Game 7'de geri dönmesine rağmen hazır olmadığı açık şekilde görülmüştü. Knicks teknik ekibi, hareket kabiliyetindeki ciddi düşüş nedeniyle oyuncuyu yalnızca beş dakika sonra kenara almak zorunda kalmıştı.



