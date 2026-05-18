Samsunspor'da Mouandilmadji kariyer sezonunu yaşadı!

Samsunspor'un Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji, 2025-26 sezonunda çıktığı 52 maçta 23 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek kariyer rekoru kırdı.

calendar 18 Mayıs 2026 13:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor formasıyla bu sezon 52 karşılaşmada 23 gol atan Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı.

Süper Lig, Avrupa Konferans Ligi, Türkiye Ziraat Kupası ile Avrupa Ligi Elemeleri ve TFF Süper Kupa'da boy gösteren Samsunspor'da, sezona forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji'nin performansı damga vurdu.

Samsunspor'a 2023-24 sezonunda transfer olan Mouandilmadji, Süper Lig'deki ilk sezonunda 9 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir gol atma başarısı gösteren Cadlı santrafor, sezonu 10 gol ve 2 asistle tamamladı.

Mouandilmadji, 2024-25 sezonunda da 10 gol, 4 asist yapma başarısı yakaladı.

SERKAN AYKUT'TAN 22 YIL SONRA

Mouandilmadji, 2025-26 sezonunda kariyerinin zirve noktasına ulaştı. Süper Lig'de 10, Avrupa Konferans Ligi'nde 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 gol atan Mouandilmadji, sezonu 52 maçta 23 golle tamamladı.

Samsunspor tarihinde Serkan Aykut'tan 22 yıl sonra bir sezonda 20 gol barajını aşan ilk futbolcu olan Çadlı forvet, Serkan Aykut'un 2003-04 sezonundaki 21 gollük rekorunu kırdı.

Kulüp tarihinin en skorer yabancı futbolcusu olmayı da başaran Çadlı golcü, hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye bir maçta 2'şer gol atma başarısı da gösterdi.

Mouandilmadji, sezonda ayrıca 7 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
