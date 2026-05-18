Başakşehir'de Leo Duarte ile yollar ayrıldı

calendar 18 Mayıs 2026 13:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
RAMS Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Leo Duarte ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-lacivertli ekipte 5,5 sezon forma giyen 29 yaşındaki stoper ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Duarte'ye verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

2020-2021 sezonu devre arasında İtalya temsilcisi Milan'dan transfer edilen Leo Duarte, tüm kulvarlarda forma giydiği 205 maçta 2 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
