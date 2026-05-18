Samsunspor'dan transfer açıklaması!

Samsunspor'un 2025 – 2026 sezonunu değerlendiren Futbol Direktörü Fuat Çapa, iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.



Çapa, "Sezona çok iyi başladık. Devre arasına yakın biraz zorlu bir süreç yaşadık. Özellikle Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe karşılaşmaları bizim adımıza iyi geçmedi. Tabii bunun nedenleri var. En büyük nedenlerden biri sakat oyuncu sayımızın fazla olmasıydı. İkinci devreye farklı planlarla başlamıştık ancak yaşanan sakatlıklar bizi zorladı. Hoca değişikliğinden sonra tekrar takımın sezon başındaki oyununa yeniden döndüğünü gördük. Bu da bizim adımıza sevindirici oldu. Değişik varyasyonlarda oynadık. Genel olarak sezonu değerlendirdiğimde takımın sadece tek bir sistemle değil, farklı sistemlerle de oynayabildiğini gördük. Hem oyunumuz hem de oyuncularımız gelişti, bu bizim adımıza sevindiriciydi." diye konuştu.



"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİK"



Başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Çapa, "Başarıya şöyle bakmak lazım. İlk sezon yapılan transferlerde, oyuncuların performansı önemliydi. Bu sezon ise üzerine koyarak devam ettik. Yeni gelen bazı oyuncuların adaptasyon süreci kolay olmadı. Çünkü oturmuş ve başarılı bir takımın içerisine geldiler. Kamuoyu da doğal olarak hemen aynı performansı bekledi. Ancak bu süreç zaman isteyen bir durum. Her geçen gün oyuncularımızın gelişim gösterdiğini net şekilde gördük. Bazı şeyler elinizde ama maalesef bazı şeyler elinizde olmuyor. Bunlardan biri de saha içerisinde verilen yönetimsel kararlar, maalesef onlara etki edemiyorsunuz. Bugün itibarıyla ligi 51 puan değil, en az 60 puanla bitirmemiz gerekiyordu. Samsunspor olarak belki beklentimiz çok fazlaydı. Ama dışarıdaki görüntü ve bize gelen yansımalarla gayet başarılı bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa'da son 16'ya kalmak, Türkiye Kupası'nda uzatmalara kadar gidip 10 kişi penaltılarla elenmek ve son maçta ligin iyi ekiplerinden birine karşı galip gelmek önemliydi. Sadece ilk 5 içerisinde bitirebilseydik bu başarı daha da taçlanmış olacaktı. Ancak yine de gelecek sezon adına güzel bir temel attığımızı düşünüyorum" dedi.



"HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE UĞURLADIK"



Takımdan ayrılanları güzel bir şekilde uğurladıklarını belirten Çapa, "Son maç itibarıyla aramızdan ayrılan arkadaşlarımız da var. Başta Zeki Yavru, Soner Gönül ve Satka, Ntcham olmak üzere hepsine teşekkür etmek istiyorum. Sadece saha içerisinde değil, saha dışında da kulübümüze çok önemli katkılar sağladılar. Futbolun içerisinde ayrılıklar vardır ama önemli olan güzel ayrılmak ve güzel hatırlanmaktır. Biz de ayrılan arkadaşlarımızı hak ettikleri şekilde uğurladık. Bu da kulübümüzün ne kadar doğru yönetildiğini gösteriyor. Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve misyonun önemli parçalarından biri de bu" diye konuştu.



"MUTLAKA TAKVİYELER YAPACAĞIZ"



Transfer planlamasıyla ilgili de bilgi veren Çapa, "Federasyonun açıkladığı yabancı oyuncu kuralı 10+4 doğrultusunda planlamalarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon bunu öngörerek bazı hamleler yapmıştık. Önümüzdeki sezon o 4'lü kısımda Jaures Assoumou, Jeo Mendes ve Ali Badra Diabate bu kategori içerisinde oluyor. Antoine Sekongo ile önümüzdeki günlerde tekrar görüşüp son finali yapmak istiyoruz. Onunla da imza atıldıktan sonra da 4'üncü oyuncumuz olacak. Ondan sonra da 10 tane yabancı oyuncu kalıyor. Onların içerisinde de şuanda elimizde olanlar ve dışarıda kiralık olan oyuncular ve alacaklarımızı değerlendirip karar vereceğiz. Birkaç takviye yapmamız gereken yerler var. Onları mutlaka yapacağız. Ama mümkün olduğunca kadroyu koruyacağız. Çünkü bu bizim bugüne kadar en büyük başarımızdı. Birlikte oynamanın bize kazandırdığı artıları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve bu doğrultuda planlamamızı yapmamız gerekiyor. Mutlaka takviyeler yapacağız. Teklif gelip aramızdan ayrılacak oyuncular olursa da ona göre hamlelerimizi yapıp yerlerini doldurmaya çalışacağız" dedi.



