Bursaspor'dan büyük sürpriz: Olivier Giroud

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in ünlü Fransız golcü Olivier Giroud ile video konferans sistemiyle görüştüğü belirtildi

calendar 18 Mayıs 2026 09:19 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 09:21
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Serkan Yetişmişoğlu imzasıyla Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yeşil-beyazlı yönetimden taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Enes Çelik yönetiminin, Fransız golcü Oliver Giroud için nabız yokladığı bildirildi.

Bursasporlu yöneticilerin, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi biten 39 yaşındaki ünlü santrfor ile geçtiğimiz gün video konferans sistemiyle görüştüğü ifade edildi.

Bursaspor'un deneyimli golcüyü renklerine bağlayıp hücum hattını güçlendirmeyi ve rekor sayıda forma satmayı hedeflediği bildirildi.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
