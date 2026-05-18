Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için resmi adım!

calendar 18 Mayıs 2026 09:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklıkları ile dolu bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, yeni sezonda transferde hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.

Transfer operasyonlarını bizzat yürüten Başkan Serdal Adalı'nın forvet takviyesinde rotayı Madrid'e kırdığı öğrenildi. Başkan Adalı'nın ezeli rakip Fenerbahçe'nin de yakın takibinde bulunan Yunan golcü Vangelis Pavlidis için İspanya'nın başkentinde ilk resmi hamleyi yaptığı ileri sürüldü.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BABASI DEVREYE GİRDİ

Kaptan Orkun Kökçü'nün babası ve menajeri Halis Kökçü, önce Benfica Başkanı Rui Costaile Serdal Adalı'yı buluşturdu. Yunan golcüye talip olduklarını ileten siyah-beyazlı kulübün başkanı, Rui Costa'dan Pavlidis ile görüşmek için FIFA iznini aldı.

Bu buluşmadan sonra Pavlidis'in menajeri Arturo Canales, Halis Kökçü ve Başkan Adalı ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Pavlidis transfere yeşil ışık yaktığı takdirde iki kulüp arasında bonservis pazarlıkları başlayacak.

TEKLİF BELLİ OLDU

Beşiktaş yönetiminin golleriyle Portekiz Ligi'ni sallayan Vangelis Pavlidis'e yapacağı teklif belli oldu. Siyah-beyazlı yönetimin 27 yaşındaki Yunan golcüye ilk aşamada 20 milyon euro garanti ücret ve performans bonuslarıyla desteklenen dev bir paket sunacağı aktarıldı. Kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvetin piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

36 GOLLÜK MÜTHİŞ KATKI

Yunan golcü "skorer" kimliğiyle Benfica'da önemli işlere imza attı. Bu sezon forma istikrarıyla dikkat çeken Pavlidis, 5 ayrı kulvarda 53 maçta süre alırken, 30 kez ağları salladı. 6 kez de gol pası veren 27 yaşındaki forvet, kırmızı-beyazlı takımın tam 36 golüne katkıda bulunarak otoritelerin beğenisini kazandı.

RAKİPLER GÜÇLÜ

Pavlidis'i kadrosuna dahil etmek için Beşiktaş yönetimi güçlü rakiplerle mücadele etmek zorunda. Fenerbahçe'nin markajındaki 27 yaşındaki Yunan golcünün durumunu Premier Lig'in elit kulüpleri Manchester United, Newcastle United ve Chelsea'nin de yakından izlediği ifade ediliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
