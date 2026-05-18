Gizlice sızıp küfürlü pankart açtılar: Bayern Münih'te şok!

Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamaları sırasında Almanya'da gündem olan bir olay yaşandı. 1860 Münih taraftarları kutlamalara sızarak dikkat çeken bir pankart açtı.



Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı anlarda 1860 Münih taraftarları Bayern Münih taraftarlarının arasına karıştı. Daha sonra tribünlerde dikkat çeken bir pankart açıldı.



Bayern Münih taraftarlarının arasına karışan 1860 Münihliler, üzerinde Almanca küfürlü bir ifade olan "Bauern Hurensöhne" (Köylü o... çocukları) yazılı bir pankart açtı.



Kutlama coşkusuna kapılan Bayern taraftarları, üzerinde ne yazdığına dikkat etmedikleri bu pankartı uzun süre el üstünde taşıyarak tribünlerde dolaştırdı.



