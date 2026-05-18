Gizlice sızıp küfürlü pankart açtılar: Bayern Münih'te şok!

Almanya'da Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamaları sırasında tribünlerde ilginç bir olay yaşandı. Kulübün şehirdeki ezeli rakibi 1860 Münih'in taraftarları, kutlama alanına sızarak dikkat çeken bir pankart açtı. Bayern taraftarları, üzerinde ne yazdığına dikkat etmedikleri bu pankartı uzun süre el üstünde taşıyarak tribünlerde dolaştırdı.

calendar 18 Mayıs 2026 10:27
Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamaları sırasında Almanya'da gündem olan bir olay yaşandı. 1860 Münih taraftarları kutlamalara sızarak dikkat çeken bir pankart açtı.

Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı anlarda 1860 Münih taraftarları Bayern Münih taraftarlarının arasına karıştı. Daha sonra tribünlerde dikkat çeken bir pankart açıldı.

Bayern Münih taraftarlarının arasına karışan 1860 Münihliler, üzerinde Almanca küfürlü bir ifade olan "Bauern Hurensöhne" (Köylü o... çocukları) yazılı bir pankart açtı.

Kutlama coşkusuna kapılan Bayern taraftarları, üzerinde ne yazdığına dikkat etmedikleri bu pankartı uzun süre el üstünde taşıyarak tribünlerde dolaştırdı.  

