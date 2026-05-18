Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi!

1 yıllığına gelip Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isteyen Aziz Yıldırım, teknik ekip ve transferler için görüşmelerini sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Yıldırım hafta içerisinde Volkan Demirel'le bir araya gelecek. Yıldırım Demirel'e futbol yapılanmasında yer almasını teklif edecek.
Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Demirel, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı.
Takımda teknik direktörlük görevi için ise Aykut Kocaman ve Portekizli hoca Jorge Jesus en ciddi adaylar olarak dile getiriliyor.
Edinilen bilgilere göre, Yıldırım hafta içerisinde Volkan Demirel'le bir araya gelecek. Yıldırım Demirel'e futbol yapılanmasında yer almasını teklif edecek.
Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Demirel, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı.
Takımda teknik direktörlük görevi için ise Aykut Kocaman ve Portekizli hoca Jorge Jesus en ciddi adaylar olarak dile getiriliyor.