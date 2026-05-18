Fenerbahçeliler Derneği'ne saldırı: 2 çocuk ailelerine teslim edildi

Bursa'da Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran Baran K. (12) ve Münür Ç. (7), psikolog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

18 Mayıs 2026 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran Baran K. (12) ve Münür Ç. (7), psikolog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi. Yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl'de Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'taki pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmakla tutuşturup kaçtı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale edip, söndürdü.

2 çocuğun, dernekte zarara neden olan yangını çıkardığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'GALATARASAYLIYIM, FENERBAHÇE'Yİ SEVMİYORUM'

Olaya ilişkin yürütülen çalışmada kaçan çocukların Baran K. ve Münür Ç. olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından çocuklar bulundu. Psikolog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocuklardan Baran K.'nin, "Ben Galatasaraylıyım, sevmiyorum Fenerbahçe'yi. O yüzden yaktım" dediği belirtildi. Her iki çocuk da ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
