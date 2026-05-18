Curtis Jones'tan Galatasaray itirafı!

Liverpool forması giyen Curtis Jones, "Favori stadyumun?" sorusuna "Galatasaray'ın stadyumu benim favorim." yanıtını verdi.

calendar 18 Mayıs 2026 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Liverpool forması giyen Curtis Jones, verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili bir itirafta bulundu.

Jones, verdiği röportajda gelen, "Favori stadyumun hangisi?" sorusunun ardından, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım." dedi.

Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadıkları maçın ardından kulaklarının çınladığını söyleyen Jones, "Sahada birbirimizi duyamıyorduk, öyle bir durumdu. Oynadığım en gürültülü stadyumdu." diye konuştu.

Liverpool forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Curtis Jones, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
