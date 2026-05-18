Milli boksörler, Sırbistan'daki turnuvayı 12 madalyayla tamamladı

Milli boksörler, Sırbistan'da düzenlenen 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nı 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalyayla bitirdi
Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan'da sona eren 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular, başarılı bir performans sergiledi.
Organizasyonda Kadın Boks Milli Takımı da takım halinde şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli sporculardan kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 65 kiloda Berfin Kabak ve +80 kiloda Havvanur Kethüda ile erkekler +90 kiloda Berat Acar, altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.
Kadınlar 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Ece Asude Ediz ve 80 kiloda Mihriban Güneri ile erkekler 50 kiloda Salih Samet Oruç ve 80 kiloda Mert Aybuğa ise gümüş madalya aldı.
Kadınlar 60 kiloda Evin Erginoğuz ve 80 kiloda Yaren Düztaş ile erkekler 55 kiloda Semih Gümüş de bronz madalya elde etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ringe çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kazanılan 12 madalya, Türk boksunun uluslararası arenadaki gücünü ve yükselişini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Özellikle Kadın Milli Takımımızın takım halinde şampiyon olması ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Bu başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, antrenörlerimizi ve bayrağımızı dalgalandıran tüm boksörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Türk boksu, her geçen gün daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla yürümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
