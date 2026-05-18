Göztepe'de Heliton veda etti

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 kaybedip 2025-2026 sezonunun 55 puanla 6'ncı sırada tamamlayan ve Avrupa hayallerine veda eden Göztepe'de Brezilyalı savunmacı Heliton takımdan ayrıldı.



Göz-Göz'de 2.5 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen 30 yaşındaki stoperin sözleşmesi sona erdi. Heliton, yönetimin sözleşme yenileme tekliflerini reddetti ve ülkesine dönmek istediğini kurmaylara bildirdi. Heliton'un Brezilya'da Botafogo, Corinthians ve Gremio gibi takımlarla görüştüğü, Samsunspor'un da oyuncuyu istediği ifade edildi. Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'de sezonun en iyi ilk 11'inde kendine yer bulan Heliton veda mesajı yayınladı.



Deneyimli oyuncu yayınladığı mesajda, "Bugün kelimelere dökülmesi zor anlardan biri. 2 buçuk yıl sonra bu formayı giyip her gün bu kulübü yoğun bir şekilde yaşayıp geriye dönüp sadece minnet dolu bir kalple bakabiliyorum. Göztepe taraftarlarına teşekkür ederiz, kesinlikle her şey için. En güzel anlarda sevgi için destek için ama özellikle zor anlarda bizi hiç terk etmediğin için. İlk günden beri beni ve ailemi evimizde hissettirdiniz. Tribünlerden gelen her mesaj ve her iyilik sonsuza kadar benimle kalacak. Ayrıca takım arkadaşlarıma, antrenörlere, kulüp çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve bu kulübün bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Futbol insanlardan oluşur ve bu yolculuğu böyle özel insanlarla paylaşmaktan gerçekten mutlu oldum" ifadelerini kullandı.



"GÖZTEPE'NİN HİKAYEMDE VE AİLEMİN KALBİNDE HER ZAMAN ÖZEL YERİ OLACAK"



Kariyerinin en unutulmaz anlarını Göztepe'de yaşadığını ifade eden Heliton açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Kariyerimin en unutulmaz anlarından bazılarını yaşadım. Süper Lig'e terfi etmek de dahil olmak üzere inanılmaz başarıları birlikte kutladık. Sonsuza kadar hikayemin bir parçası olacak bir an. Unutulmaz sevinçler, zor anlar, baskılar, zorlukları aşma, zaferler ve hayatımın geri kalanında taşıyacağım dersler yaşadım. Sadece oyuncu olarak değil adam olarak da büyüdüğüm Göztepe'deydi. Futbolun döngüleri var ve bugün bu bölümü kalbimdeki huzurla ve sahip olduğum her şeyi vermiş olduğum duyguyla kapatıyorum. Birlikte inşa ettiğimiz her şey için saygı, minnet ve gururla kapıdan çıktığımı bilmek ödüllendirici. Göztepe'nin hikayemde ve ailemin kalbinde her zaman çok özel bir yeri olacak. Her şey için teşekkür ederim."



2.5 YIL FORMA GİYDİ



Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda 1'inci Lig'deyken devre arasında Bulgaristan'ın CSKA 194 takımdan gelen Heliton kısa sürede fark yarattı. Heliton ilk sezonunda 1'inci Lig şampiyonluğu yaşadı. 1'inci Lig'in ikinci yarısında 16 maça çıkan Brezilyalı bin 333 dakika forma giyip 1 gol attı. Heliton, ertesi sezon Süper Lig kariyeri yaşadı. Oyuncu, Göztepe formasıyla 2024-25'te 34 müsabakaya çıkıp 2 bin 927 dakika sahada kalp, 1 gol attı. Bu sezon da Göztepe'nin en istikrarlı futbolcuları arasına giren Heliton, 32 maç oynadı. Toplam 2 bin 871 dakika süre alan oyuncu gol sevinci yaşayamadı. Heliton, son Samsunspor maçında direkt kırmızı kart görmüştü.



