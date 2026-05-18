Göztepe'de Heliton veda etti

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 kaybedip 2025-2026 sezonunun 55 puanla 6'ncı sırada tamamlayan ve Avrupa hayallerine veda eden Göztepe'de Brezilyalı savunmacı Heliton takımdan ayrıldı.
Göz-Göz'de 2.5 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen 30 yaşındaki stoperin sözleşmesi sona erdi. Heliton, yönetimin sözleşme yenileme tekliflerini reddetti ve ülkesine dönmek istediğini kurmaylara bildirdi. Heliton'un Brezilya'da Botafogo, Corinthians ve Gremio gibi takımlarla görüştüğü, Samsunspor'un da oyuncuyu istediği ifade edildi. Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'de sezonun en iyi ilk 11'inde kendine yer bulan Heliton veda mesajı yayınladı.
Deneyimli oyuncu yayınladığı mesajda, "Bugün kelimelere dökülmesi zor anlardan biri. 2 buçuk yıl sonra bu formayı giyip her gün bu kulübü yoğun bir şekilde yaşayıp geriye dönüp sadece minnet dolu bir kalple bakabiliyorum. Göztepe taraftarlarına teşekkür ederiz, kesinlikle her şey için. En güzel anlarda sevgi için destek için ama özellikle zor anlarda bizi hiç terk etmediğin için. İlk günden beri beni ve ailemi evimizde hissettirdiniz. Tribünlerden gelen her mesaj ve her iyilik sonsuza kadar benimle kalacak. Ayrıca takım arkadaşlarıma, antrenörlere, kulüp çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve bu kulübün bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Futbol insanlardan oluşur ve bu yolculuğu böyle özel insanlarla paylaşmaktan gerçekten mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
"GÖZTEPE'NİN HİKAYEMDE VE AİLEMİN KALBİNDE HER ZAMAN ÖZEL YERİ OLACAK"
Kariyerinin en unutulmaz anlarını Göztepe'de yaşadığını ifade eden Heliton açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Kariyerimin en unutulmaz anlarından bazılarını yaşadım. Süper Lig'e terfi etmek de dahil olmak üzere inanılmaz başarıları birlikte kutladık. Sonsuza kadar hikayemin bir parçası olacak bir an. Unutulmaz sevinçler, zor anlar, baskılar, zorlukları aşma, zaferler ve hayatımın geri kalanında taşıyacağım dersler yaşadım. Sadece oyuncu olarak değil adam olarak da büyüdüğüm Göztepe'deydi. Futbolun döngüleri var ve bugün bu bölümü kalbimdeki huzurla ve sahip olduğum her şeyi vermiş olduğum duyguyla kapatıyorum. Birlikte inşa ettiğimiz her şey için saygı, minnet ve gururla kapıdan çıktığımı bilmek ödüllendirici. Göztepe'nin hikayemde ve ailemin kalbinde her zaman çok özel bir yeri olacak. Her şey için teşekkür ederim."
2.5 YIL FORMA GİYDİ
Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda 1'inci Lig'deyken devre arasında Bulgaristan'ın CSKA 194 takımdan gelen Heliton kısa sürede fark yarattı. Heliton ilk sezonunda 1'inci Lig şampiyonluğu yaşadı. 1'inci Lig'in ikinci yarısında 16 maça çıkan Brezilyalı bin 333 dakika forma giyip 1 gol attı. Heliton, ertesi sezon Süper Lig kariyeri yaşadı. Oyuncu, Göztepe formasıyla 2024-25'te 34 müsabakaya çıkıp 2 bin 927 dakika sahada kalp, 1 gol attı. Bu sezon da Göztepe'nin en istikrarlı futbolcuları arasına giren Heliton, 32 maç oynadı. Toplam 2 bin 871 dakika süre alan oyuncu gol sevinci yaşayamadı. Heliton, son Samsunspor maçında direkt kırmızı kart görmüştü.
Göztepe'de Heliton veda etti
Göztepe'nin Brezilyalı savunmacısı Heliton, 2.5 sezonun ardından yayımladığı duygusal mesajla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
Trendyol Süper Lig'de son hafta maçında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 kaybedip 2025-2026 sezonunun 55 puanla 6'ncı sırada tamamlayan ve Avrupa hayallerine veda eden Göztepe'de Brezilyalı savunmacı Heliton takımdan ayrıldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'ye Kovacic önerisi
-
9
Galatasaray'da 3 genç hedefi!
-
8
Przemyslaw Frankowski'nin kiralık opsiyonu uzadı!
-
7
Hakan Safi'ye öneri: Conte ve Pioli
-
6
Bursaspor'dan büyük sürpriz: Olivier Giroud
-
5
Nuri Şahin için Fenerbahçe cevabı!
-
4
Aziz Yıldırım: "İki santrfor alacağız"
-
3
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
-
2
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
-
1
Antalyaspor'dan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a tepki
- 16:10 Boluspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
- 16:02 Kulüpler Birliği, 10+4 için TFF'ye başvuracak!
- 15:58 Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!
- 15:51 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
- 15:24 Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör!
- 14:30 Göztepe'de Heliton veda etti
- 14:12 Real Madrid ayrılığı açıkladı: Dani Carvajal
- 14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
- 14:04 Antoine Griezmann, Barcelona'ya gittiği için özür diledi!
- 13:56 Samsunspor'da Mouandilmadji kariyer sezonunu yaşadı!
- 13:51 Başakşehir'de Leo Duarte ile yollar ayrıldı
- 13:51 Curtis Jones'tan Galatasaray itirafı!
- 13:34 Milli boksörler, Sırbistan'daki turnuvayı 12 madalyayla tamamladı
- 13:30 8 yaşındaki motokrosçu Ömer, Avrupa parkurlarında Türkiye'yi temsil edecek
- 13:22 Terry Stotts, Portland'a dönmek istiyor
- 13:22 Fenerbahçeliler Derneği'ne saldırı: 2 çocuk ailelerine teslim edildi
- 13:21 Victor Wembanyama ve Spurs 2027'de Avrupa'da parkeye çıkacak
- 13:20 Pelicans'ın koç arayışında Jamahl Mosley öne çıkıyor
- 13:19 Warriors, Stephen Curry'ye 140 milyon dolarlık teklifte bulunabilir
- 13:19 Harden ile Cavaliers arasında çok yıllı yeni sözleşme bekleniyor
- 13:18 Anunoby: "Hamstring sakatlığım geçmiştekiler kadar kötü değil"
- 13:17 Jalen Williams, Spurs'e karşı 1. maçta parkelere dönüyor
- 13:15 Trabzonspor'da gözler kupa finalinde
- 13:11 Necip Uysal'dan futbola veda!
- 13:06 Beşiktaş, sezonu hayal kırıklığıyla kapattı
- 12:55 Beşiktaş'ta en golcü Orkun Kökçü
- 12:37 Kenan Yıldız'dan transfer ve A Milli Takım itirafı
- 12:29 Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yerine gelecek isim belli oldu!
- 12:06 Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile lige tutundu!
- 11:58 Trabzonspor'dan 4 yılın en iyi performansı
- 11:57 Beşiktaş, Hadjam için yeniden devrede!
- 11:45 Real Madrid'de Jose Mourinho'ya iki yıllık sözleşme!
- 11:41 Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler: Volkan Mutlu
- 11:37 Beşiktaş'tan Anguissa pazarlığı!
- 11:35 Samsunspor'dan transfer açıklaması!
- 11:27 Galatasaray'a İtalya'dan Bernardo Silva müjdesi
- 10:57 Beşiktaş'ın kiralık raporu! Kim ne yaptı?
- 10:35 Beşiktaş'ta 5 sezonluk ağır fatura!
- 10:27 Gizlice sızıp küfürlü pankart açtılar: Bayern Münih'te şok!
- 10:13 Zeynep Sönmez "en iyi dereceli" Türk tenisçi
- 10:02 Hakan Safi'ye öneri: Conte ve Pioli
- 09:47 Beşiktaş'ta kaleci transferi için yeni iddia: Vlachodimos
- 09:43 Renato Nhaga için Galatasaray'a mesaj!
- 09:37 Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için resmi adım!
- 09:35 Galatasaray'da veda için olağan şüpheliler!
- 09:28 Shai Gilgeous-Alexander, üst üste ikinci MVP ödülünü kazandı!
- 09:28 Cavaliers, 2018'den beri ilk kez konferans finaline yükseldi!
- 09:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın isyanı! "Kalırsa biz yokuz!"
- 09:19 Bursaspor'dan büyük sürpriz: Olivier Giroud
- 09:07 Fenerbahçe, Semedo'yu gönderiyor
- 09:02 Galatasaray'dan acil hamle: Bertuğ Yıldırım!
- 09:02 Fenerbahçe'ye Kovacic önerisi
- 08:52 Aziz Yıldırım: "İki santrfor alacağız"
- 08:49 Przemyslaw Frankowski'nin kiralık opsiyonu uzadı!
- 08:38 Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi!
- 08:35 Galatasaray'da 3 genç hedefi!
- 08:28 Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
- 08:19 Galatasaray'da 3 oyuncuya veda zamanı
- 07:52 Galatasaray'da kader haftası: Mauro Icardi
- 01:21 Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera dönemi bitti!
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!
Real Madrid ayrılığı açıkladı: Dani Carvajal
Antoine Griezmann, Barcelona'ya gittiği için özür diledi!
Kenan Yıldız'dan transfer ve A Milli Takım itirafı
Real Madrid'de Jose Mourinho'ya iki yıllık sözleşme!
Gizlice sızıp küfürlü pankart açtılar: Bayern Münih'te şok!
Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera dönemi bitti!
Fransa'da ortalık karıştı: İki maçta sahaya girdiler!
Barcelona, evinde 3 golle kazandı
Levante kazandı, Mallorca ateşe düştü!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30