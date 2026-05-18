Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!

Süper Lig'i dördüncü sıradan bitiren Beşiktaş'ta kritik zirve sonrası ayrılık kararı geldi. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, tesislerde başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi ve görevden ayrıldığını bildirdi.
GÖREVİNİ BIRAKTI
Siyah-beyazlılarda geleceği belirsiz olan ve özellikle kupadaki Konyaspor maçının ardından taraftarın tepki gösterdiği teknik direktör Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile kritik zirvede buluştu.
53 yaşındaki teknik adam, bu toplantıyla birlikte görevini bıraktı.
BEŞİKTAŞ'TAN KAP
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.
AYRILIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Sergen Yalçın, ayrılık kararıyla ilgili "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hala Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar." diye konuştu.
Yalçın, "Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler 'Neden koşuyorsun' diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım?" sözlerini sarf etti.
İKİNCİ DÖNEMİNDE NE YAPTI?
Beşiktaş'ın başına ikinci kez geçen yılın ağustos ayında geçen 53 yaşındaki teknik adam, ikinci döneminde 39 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
İLK DÖNEMİNDE ŞAMPİYONLUK
Sergen Yalçın, daha önce de Ocak 2020 ve Aralık 2021 tarihleri arasında Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020-2021 sezonunda Süper Lig ile birlikte Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
SERKAN REÇBER'E DE VEDA!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte futbol yapılanmasında görev alan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı.
