Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör!

calendar 18 Mayıs 2026 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 15:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları gündeme geldi.

Başkan Serdal Adalı'nın, yaşanan gelişmeler sonrası yönetim kurulunu Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplantıya çağırdığı öğrenildi.

YERLİ ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Beşiktaş'ta yerli teknik direktör adayları arasında, daha önce iki farklı dönemde siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Şenol Güneş'in ismi ön plana çıktı.

YABANCI ADAYLAR GÜNDEMDE

Yabancı teknik direktör adayları arasında ise PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu'nun adı geçiyor. Ayrıca Avrupa futbolunda dikkat çeken teknik adamlardan Oliver Glasner (Crystal Palace) ve Dino Toppmöller'in (Eintracht Frankfurt) de kulübün gündeminde olduğu öğrenildi.

Öte yandan Oliver Glasner'in, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi bileti alması halinde görüşmelere daha sıcak bakabileceği iddia edildi.

"TOPPMOLLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ" İDDİASI!

Son olarak Eintracht Frankfurt'u çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adam Dino Toppmöller'in teknik direktör listesinde ilk sırada olduğu bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Alman futbol direktörü Eduard Graf'ın Dino Toppmöller ile ilk görüşmeyi yaptığı iddia edildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
