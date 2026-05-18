Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları gündeme geldi.
Başkan Serdal Adalı'nın, yaşanan gelişmeler sonrası yönetim kurulunu Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplantıya çağırdığı öğrenildi.
YERLİ ADAY ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaş'ta yerli teknik direktör adayları arasında, daha önce iki farklı dönemde siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Şenol Güneş'in ismi ön plana çıktı.
YABANCI ADAYLAR GÜNDEMDE
Yabancı teknik direktör adayları arasında ise PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu'nun adı geçiyor. Ayrıca Avrupa futbolunda dikkat çeken teknik adamlardan Oliver Glasner (Crystal Palace) ve Dino Toppmöller'in (Eintracht Frankfurt) de kulübün gündeminde olduğu öğrenildi.
Öte yandan Oliver Glasner'in, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi bileti alması halinde görüşmelere daha sıcak bakabileceği iddia edildi.
"TOPPMOLLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ" İDDİASI!
Son olarak Eintracht Frankfurt'u çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adam Dino Toppmöller'in teknik direktör listesinde ilk sırada olduğu bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Alman futbol direktörü Eduard Graf'ın Dino Toppmöller ile ilk görüşmeyi yaptığı iddia edildi.
