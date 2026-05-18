34. haftanın VAR kayıtları: Rizespor-Beşiktaş maçında iptal edilen golde neler konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını YouTube kanalından paylaştı.
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında ev sahibi takımın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Pozisyonun detayları belli oldu.
İşte o konuşmalar:
VAR: 'Sana potansiyel bir ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.'
VAR: 'Mavi 20 numaralı oyuncunun defansa ve kaleciye etkisini göstereceğim sana.'
Asen Albayrak: 'Tamam.'
VAR: 'Mavi 6 numaralı oyuncunun.'
Asen Albayrak: 'Evet gördüm, golü iptal ediyorum ofsaytla başlıyorum.'
VAR: 'Evet kaleciyle temasını ve 12 numarayla temasını gördün.'
Asen Albayrak: 'Evet temasını gördüm, golü iptal ediyorum. Ofsaytla başlıyorum.'
VAR: 'Coğrafi olarak ofsaytta evet evet.'
