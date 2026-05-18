34. haftanın VAR kayıtları: Rizespor-Beşiktaş maçında iptal edilen golde neler konuşuldu?

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Rizespor - Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında iptal edilen golün detayları belli oldu.

calendar 18 Mayıs 2026 20:51
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını YouTube kanalından paylaştı.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında ev sahibi takımın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Pozisyonun detayları belli oldu.

İşte o konuşmalar:

VAR: 'Sana potansiyel bir ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.'

VAR: 'Mavi 20 numaralı oyuncunun defansa ve kaleciye etkisini göstereceğim sana.'

Asen Albayrak: 'Tamam.'

VAR: 'Mavi 6 numaralı oyuncunun.'

Asen Albayrak: 'Evet gördüm, golü iptal ediyorum ofsaytla başlıyorum.'

VAR: 'Evet kaleciyle temasını ve 12 numarayla temasını gördün.'

Asen Albayrak: 'Evet temasını gördüm, golü iptal ediyorum. Ofsaytla başlıyorum.'

VAR: 'Coğrafi olarak ofsaytta evet evet.' 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
