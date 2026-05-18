Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum." sözleri üzerine Şenol Güneş, konuya dair kısa bir değerlendirmede bulundu.
ŞENOL GÜNEŞ: "BAŞKAN NE DİYORSA O"
Sercan Dikme'nin aktardığı habere göre deneyimli teknik direktör, "Başkan ne diyorsa o olur. Başkan sözü söyler. Herkes için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Kulüp başkanı Serdal Adalı ise daha önce yaptığı açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaları reddetmiş ve Şenol Güneş ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtmişti.
Adalı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben Şenol hocayı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu tarz şeylerde büyük konuşulmaz ama ben şahsen Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şenol hocaya da çok ayıp ediyorlar. Görüşmedik, etmedik. Hatta aylardır telefonda bile görüşmedik. Şenol hocaya da ayıp etmesinler."
Adalı ayrıca teknik direktör arayışlarına ilişkin olarak da, mevcut teknik direktör görevdeyken hiçbir isimle temas kurulmadığını ifade ederek şu sözleri dile getirmişti:
"Samimi söylüyorum, bakmadık. Şu ana kadar o mu olur, yabancı mı olur, yerli mi olur diye düşünmedik. Okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hoca buradayken birini aramamız, etmemiz bize yakışan bir şey değil. Başka biri de olsa olmaz ama kaldı ki Sergen hocaya aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Şu andan itibaren çalışıp çok uzatmadan da hocayı belirleyeceğiz."
