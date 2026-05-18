Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın "Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum." sözleri üzerine Şenol Güneş'ten açıklama geldi.

calendar 18 Mayıs 2026 19:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum." sözleri üzerine Şenol Güneş, konuya dair kısa bir değerlendirmede bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ: "BAŞKAN NE DİYORSA O"

Sercan Dikme'nin aktardığı habere göre deneyimli teknik direktör, "Başkan ne diyorsa o olur. Başkan sözü söyler. Herkes için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Kulüp başkanı Serdal Adalı ise daha önce yaptığı açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaları reddetmiş ve Şenol Güneş ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtmişti.

Adalı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Şenol hocayı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu tarz şeylerde büyük konuşulmaz ama ben şahsen Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şenol hocaya da çok ayıp ediyorlar. Görüşmedik, etmedik. Hatta aylardır telefonda bile görüşmedik. Şenol hocaya da ayıp etmesinler."

Adalı ayrıca teknik direktör arayışlarına ilişkin olarak da, mevcut teknik direktör görevdeyken hiçbir isimle temas kurulmadığını ifade ederek şu sözleri dile getirmişti:

"Samimi söylüyorum, bakmadık. Şu ana kadar o mu olur, yabancı mı olur, yerli mi olur diye düşünmedik. Okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hoca buradayken birini aramamız, etmemiz bize yakışan bir şey değil. Başka biri de olsa olmaz ama kaldı ki Sergen hocaya aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Şu andan itibaren çalışıp çok uzatmadan da hocayı belirleyeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
