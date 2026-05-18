Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Djalo'dan paylaşım!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaşlı futbolcu Tiago Djalo, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

calendar 18 Mayıs 2026 19:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren, Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görevinden ayrıldı.

Siyah-Beyazlı futbolculardan Tiago Djalo, ise istifa sonrası olay bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Djalo, secdeye eğildi bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, Djalo'nun Sergen Yalçın'ın ayrılığına gönderme olarak yorumlandı.

Daha önce Yalçın'ın görevde kalması halinde Djalo'nun takımdan ayrılacağı ifade edilmişti.

İŞTE O PAYLAŞIM;

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
