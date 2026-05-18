Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, sezonun sona ermesiyle taraftarlara mesaj gönderdi.

calendar 18 Mayıs 2026 20:12 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 20:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
2025-26 sezonunun devre arasında Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Yıldız oyuncu, sarı lacivertlilerde 20 maçta görev aldı.

Matteo Guendozi, sezonun bitmesinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

Tecrübeli oyuncu, gelecek sezon daha fazla mücadele edeceklerini ifade etti.

İşte Fransız yıldızın açıklaması:

"6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım.

Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım.

Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu.

Ama her şeye rağmen bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bana kendinizden biriymişim gibi hissettirdiniz.

Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim.

Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım.

Bu bizim hikayemizin sonu değil."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
