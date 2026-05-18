Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa sunuldu

Ziraat Türkiye Kupası Finali 2026 biletleri satışa çıktı; 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalin biletleri Passo üzerinden 1000 ve 2000 TL fiyatlarla alınabilecek.

calendar 18 Mayıs 2026 17:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 17:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1000 ve 2000 lira olarak belirlendi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
