Mahmut Uslu: "Galatasaray'ın gidişatını durduracağız"

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alması beklenen Mahmut Uslu, Galatasaray'ın gidişatına bu sezon son vereceklerini ifade etti.

calendar 18 Mayıs 2026 18:24 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 18:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı.

Kadıköy Caddebostan'da yer alan seçim ofisinin açılışına Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde olması beklenen Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk ve genel kurul üyeleri katıldı. Seçim çalışmaları sebebiyle Ankara'da bulunan başkan adayı Yıldırım, törende yer almadı.

Açılış için kurdeleyi kesen Mahmut Uslu, ilk kez seçim ofisi açtığını söyledi.

Galatasaray'ın üst üste 4 kez şampiyonluk yaşamasına dikkati çeken Uslu, "Fatih Terim döneminde 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı, sonra mani olmuştuk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
