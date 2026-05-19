Omar Marmoush ve Bernardo Silva, Galatasaray'ı sordu!

Manchester City'den Bernardo Silva ile birlikte Omar Marmoush, İlkay Gündoğan'ı aradı ve Galatasaray hakkında bilgi aldı.

calendar 19 Mayıs 2026 08:05
Haber: Sporx.com
Bernardo Silva ve Omar Marmoush'tan Galatasaray hamlesi...

İlkay Gündoğan'ın, "Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum." sözleri sonrasında gözler Bernardo Silva'ya çevrilmişti. Silva dışında Omar Marmoush'un da İlkay'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.

GARDI GÜNDEME GETİRDİ

Devre arasında menajer George Gardi'nin gündeme getirdiği Marmoush, 35 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

HÜCUM HATTINDA JOKER

İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı yıldız, hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor.

MAURO ICARDI'YE BAĞLI

Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmoush opsiyonu için harekete geçilmesi bekleniyor.

BERNARDO SILVA

Bernardo Silva rüyası ise devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın rakibi olan Juventus, İtalya'da son haftaya Şampiyonlar Ligi potası dışında giriyor.

DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR

31 yaşındaki Portekizli 10 numara, Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımda kariyerine devam etmek istiyor. 

