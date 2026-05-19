Omar Marmoush ve Bernardo Silva, Galatasaray'ı sordu!

Bernardo Silva ve Omar Marmoush'tan Galatasaray hamlesi...
İlkay Gündoğan'ın, "Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum." sözleri sonrasında gözler Bernardo Silva'ya çevrilmişti. Silva dışında Omar Marmoush'un da İlkay'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.
GARDI GÜNDEME GETİRDİ
Devre arasında menajer George Gardi'nin gündeme getirdiği Marmoush, 35 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
HÜCUM HATTINDA JOKER
İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı yıldız, hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor.
MAURO ICARDI'YE BAĞLI
Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmoush opsiyonu için harekete geçilmesi bekleniyor.
BERNARDO SILVA
Bernardo Silva rüyası ise devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın rakibi olan Juventus, İtalya'da son haftaya Şampiyonlar Ligi potası dışında giriyor.
DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR
31 yaşındaki Portekizli 10 numara, Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.
