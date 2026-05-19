7'li Ragbi Büyük Kadınlar 1. Lig'de şampiyon Ankara Ragbi Spor Kulübü oldu

7'li Ragbi Büyük Kadınlar 1. Lig'de Ankara Ragbi Spor Kulübü şampiyon olurken Kütahya Yurdum Spor Kulübü ikinci, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü üçüncü oldu.

calendar 18 Mayıs 2026 18:35 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 01:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
7'li Ragbi Büyük Kadınlar 1. Lig'de şampiyon Ankara Ragbi Spor Kulübü oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

7'li Ragbi Büyük Kadınlar 1. Lig'de şampiyonluğa Ankara Ragbi Spor Kulübü ulaştı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre ligde karşılaşmalar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Ankara Ragbi Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu olurken Kütahya Yurdum Spor Kulübü ikinci, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde şampiyon Pursaklar Belediyespor olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.