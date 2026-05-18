Rıza Perçin'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için olay sözler!

calendar 18 Mayıs 2026 23:10
Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor oldu.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, büyük takımların son hafta aynı ciddiyetle oynamadığını savunarak ligden "onurluca" düştüklerini, Kocaelispor'un ise dürüstçe mücadele ettiğini söyledi.

Öte yandan Perçin, ligin 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 kaybedilen maçı hatırlatarak sarı kırmızılıların kutlama yapmasının doğru olmadığını söyledi.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A UYARIDA BULUNDUK"

HT Spor'a konuşan başkan Perçin, "Kümedeki rakiplerimiz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile karşılaşıyordu. Biz, onlara karşı ikili averajda daha iyiydik; bu durumda ligde biz kalıyorduk. Ne hikmetse… Maçtan bir gün önce, "3 büyük takımımız bu maçları ciddiye almalı. Üç hafta önce şampiyonluk mücadelesi verirken nasıl en iyi kadrolarıyla çıkıyorlarsa, aynı şekilde mücadele etmeliler." diye uyarılarda bulunduk. Son haftaya geldiğimizde Galatasaray şampiyon olmuştu. Biz isterdik ki üç hafta önce hangi kadro ve hangi ciddiyetle oynuyorlarsa, aynı şekilde sahaya çıksınlar. Şampiyonluğu bir gün önce değil, hafta bittikten sonra kutlasınlar. Spor adaleti açısından doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor üç hafta önce karşılaşsaydı aynı sonuçlar alınır mıydı? Bizce alınmazdı." dedi.

"KOCAELİSPOR ONURLUCA MÜCADELE ETTİ"

Kocaelispor maçı için konuşan Rıza Perçin, "Dün gördük ki kardeş şehrimiz Kocaeli onurluca mücadele etti. Sahanın içinde hırs vardı. 78. dakikada gol bulabildik. Hiçbir şaibeye meydan vermeden mücadele ettiler. Biz bu ligden düştük ama onurluca düştük." ifadelerini kullandı.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
