Rıza Perçin'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için olay sözler!

Trendyol Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor oldu.
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, büyük takımların son hafta aynı ciddiyetle oynamadığını savunarak ligden "onurluca" düştüklerini, Kocaelispor'un ise dürüstçe mücadele ettiğini söyledi.
Öte yandan Perçin, ligin 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 kaybedilen maçı hatırlatarak sarı kırmızılıların kutlama yapmasının doğru olmadığını söyledi.
"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A UYARIDA BULUNDUK"
HT Spor'a konuşan başkan Perçin, "Kümedeki rakiplerimiz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile karşılaşıyordu. Biz, onlara karşı ikili averajda daha iyiydik; bu durumda ligde biz kalıyorduk. Ne hikmetse… Maçtan bir gün önce, "3 büyük takımımız bu maçları ciddiye almalı. Üç hafta önce şampiyonluk mücadelesi verirken nasıl en iyi kadrolarıyla çıkıyorlarsa, aynı şekilde mücadele etmeliler." diye uyarılarda bulunduk. Son haftaya geldiğimizde Galatasaray şampiyon olmuştu. Biz isterdik ki üç hafta önce hangi kadro ve hangi ciddiyetle oynuyorlarsa, aynı şekilde sahaya çıksınlar. Şampiyonluğu bir gün önce değil, hafta bittikten sonra kutlasınlar. Spor adaleti açısından doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor üç hafta önce karşılaşsaydı aynı sonuçlar alınır mıydı? Bizce alınmazdı." dedi.
"KOCAELİSPOR ONURLUCA MÜCADELE ETTİ"
Kocaelispor maçı için konuşan Rıza Perçin, "Dün gördük ki kardeş şehrimiz Kocaeli onurluca mücadele etti. Sahanın içinde hırs vardı. 78. dakikada gol bulabildik. Hiçbir şaibeye meydan vermeden mücadele ettiler. Biz bu ligden düştük ama onurluca düştük." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, büyük takımların son hafta aynı ciddiyetle oynamadığını savunarak ligden "onurluca" düştüklerini, Kocaelispor'un ise dürüstçe mücadele ettiğini söyledi.
Öte yandan Perçin, ligin 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 kaybedilen maçı hatırlatarak sarı kırmızılıların kutlama yapmasının doğru olmadığını söyledi.
"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A UYARIDA BULUNDUK"
HT Spor'a konuşan başkan Perçin, "Kümedeki rakiplerimiz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile karşılaşıyordu. Biz, onlara karşı ikili averajda daha iyiydik; bu durumda ligde biz kalıyorduk. Ne hikmetse… Maçtan bir gün önce, "3 büyük takımımız bu maçları ciddiye almalı. Üç hafta önce şampiyonluk mücadelesi verirken nasıl en iyi kadrolarıyla çıkıyorlarsa, aynı şekilde mücadele etmeliler." diye uyarılarda bulunduk. Son haftaya geldiğimizde Galatasaray şampiyon olmuştu. Biz isterdik ki üç hafta önce hangi kadro ve hangi ciddiyetle oynuyorlarsa, aynı şekilde sahaya çıksınlar. Şampiyonluğu bir gün önce değil, hafta bittikten sonra kutlasınlar. Spor adaleti açısından doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor üç hafta önce karşılaşsaydı aynı sonuçlar alınır mıydı? Bizce alınmazdı." dedi.
"KOCAELİSPOR ONURLUCA MÜCADELE ETTİ"
Kocaelispor maçı için konuşan Rıza Perçin, "Dün gördük ki kardeş şehrimiz Kocaeli onurluca mücadele etti. Sahanın içinde hırs vardı. 78. dakikada gol bulabildik. Hiçbir şaibeye meydan vermeden mücadele ettiler. Biz bu ligden düştük ama onurluca düştük." ifadelerini kullandı.