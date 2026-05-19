Brezilya Milli Takımı kadrosu açıklandı: Sara ve Neymar kararı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.



Fenerbahçeli file bekçisi Ederson kadroda yer aldı, Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ise kadroda yer bulamadı.



Öte yandan, Brezilya Milli Takımı'nda geleceği merak konusu olan Neymar ise Ancelotti tarafından kadroya dahil edildi.



