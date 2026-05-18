Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Samsunspor'dan Okan Kocuk tepkisi: "Şaşkınlıkla karşıladık"

Samsunspor, A Milli Takım'ın geniş kadrosuna kaleci Okan Kocuk'un alınmamasına tepki gösterdi.

calendar 18 Mayıs 2026 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 21:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan Okan Kocuk tepkisi: 'Şaşkınlıkla karşıladık'
Samsunspor, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için açıkladığı geniş aday kadroda kaleci Okan Kocuk'un yer almamasına tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda başarılı bir performans sergileyen ve UEFA Konferans Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan kaleciler arasında yer alan Okan Kocuk'un kadroya dahil edilmemesinin "şaşkınlıkla karşılandığı" ifade edildi.

Açıklamada, Okan Kocuk'un istikrarlı performansına dikkat çekilerek, milli takım kadrosunda yer almamasının futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturduğu vurgulandı. Samsunspor, oyuncularına güven duyduklarını belirterek, "Ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir" ifadelerine yer verdi.

Kulüp açıklaması, "Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam" mesajıyla sona erdi.

İşte Samsunspor'un açıklaması:

"A Millî Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk'un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz.

2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi'nde en çok maçta kalesini gole kapatan (clean sheet) kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur.

Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir.

Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam…

Samsunspor Futbol Kulübü"


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Samsunspor
Samsunspor'dan Okan Kocuk tepkisi: "Şaşkınlıkla karşıladık"
Fermin Lopez, Dünya Kupası
Fermin Lopez, Dünya Kupası'nda yok
A Milli Takım
A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Güney Kore
Güney Kore'de Hyeon-gyu Oh kararı!
Fildişi Sahili
Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Süper Lig'den 5 isim
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön