Arsenal, şampiyonluğa koşuyor!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Burnley'i konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 37. dakika Kai Havertz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
Arsenal, Manchester City'nin 19 Mayıs Çarşamba günü Bournemouth karşısında kazanamaması durumunda 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek.
