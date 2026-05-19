Arsenal, şampiyonluğa koşuyor!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, konuk ettiği Burnley'i 1-0 mağlup etti. Arsenal, Manchester City'nin yarın Bournemouth karşısında kazanamaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

calendar 18 Mayıs 2026 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 00:04
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Burnley'i konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 37. dakika Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Arsenal, Manchester City'nin 19 Mayıs Çarşamba günü Bournemouth karşısında kazanamaması durumunda 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
