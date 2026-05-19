Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'tan ilginç paylaşım

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Eduard Graf, Sergen Yalçın'ın ayrıldığı gün Instagram hesabından manidar bir "Goodbye" ve "Karma" paylaşımı yaptı.

19 Mayıs 2026 00:13
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının yankıları sürerken, idari kadrodan gelen bir sosyal medya paylaşımı siyah-beyazlı camiada gündeme oturdu.

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Eduard Graf, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Sergen Yalçın'ın kulüpte istemediğiEduard Graf'ın paylaştığı hikayede, arka planda "Goodbye" (Elveda) isimli şarkının çalması ve hemen altında "Karma" teriminin İngilizce sözlük tanımına yer verilmesi dikkat çekti.

Kulüpteki görev değişimlerinin ve ayrılıkların yaşandığı gün paylaşılan metindeki şu ifadeler, Ümraniye'deki sürecine bir gönderme olarak yorumlandı:

"Karma terimi; hem yapılan iş, eylem ve ameli hem de nesne ve niyeti ifade eder. İyi bir eylem iyi karma yaratır, tıpkı iyi niyetin yarattığı gibi. Kötü bir eylem ise kötü karma yaratır, tıpkı kötü niyetin yarattığı gibi." 

 

