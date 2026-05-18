Manchester City'de büyük değişim: Guardiola yerine Maresca

Manchester City'de bir devrin sonuna geliniyor...



Pep Guardiola yönetiminde Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü takımlarından biri haline gelen Manchester City'de önemli bir ayrılık yaşanıyor.



BBC'nin haberine göre başarılı teknik adamın görevinden ayrılacağı öne sürüldü.



SÖZLEŞMESİ BİTMEDEN AYRILIYOR



Guardiola'nın Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de tecrübeli çalıştırıcının kontrat süresinin sonunu beklemeden takımdan ayrılacağı belirtildi.



YERİNE ENZO MARESCA GELECEK



The Athletic'in haberine göre Guardiola'nın yerine, kısa süre önce Chelsea'den ayrılan Enzo Maresca'nın getirileceği ifade edildi.



SON MAÇLARI



Manchester City'nin Guardiola yönetiminde Bournemouth ve Aston Villa karşılaşmalarına çıkacağı, ardından İspanyol teknik adamın kulübe veda edeceği aktarıldı.



KAZANDIĞI KUPALAR



Pep Guardiola, Manchester City'nin başında toplam 20 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti. Başarılı teknik adamın İngiliz ekibiyle kazandığı kupalar şu şekilde:



- 6 Premier Lig



- 5 Lig Kupası



- 3 FA Cup



- 3 Community Shield



- 1 Şampiyonlar Ligi



- 1 UEFA Süper Kupa



- 1 Kulüpler Dünya Kupası







