Marco Asensio'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, taraftarlara teşekkür etti ve gelecek sezon daha iyisini yapmak için çalışacaklarını söyledi.

calendar 19 Mayıs 2026 01:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı, sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderdi.

Tecrübeli oyuncu, taraftarlara teşekkür ederken, gelecek sene daha iyi olmak için çalışacaklarını ifade etti.

Asensio, yaptığı paylaşımda "Bu sezon, bana hem bireysel hem de takım olarak inanılmaz anlar yaşattı; aynı zamanda takım olarak gelişmeye devam ederken ders çıkaracağımız anlar da oldu. Tüm sezon boyunca verdiğiniz muhteşem destek için taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi dinlenme, toparlanma ve gelecek sezon %100 şekilde geri dönme zamanı. Bu, daha büyük bir şeyin sadece başlangıcı. Gelecek yıl daha fazlası ve daha iyisi…" ifadelerini kullandı. 

BU SEZON ASENSIO

Marco Asensio, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 38 maçta 13 gol atarken, 14 asist yaptı.  

 

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
