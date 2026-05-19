Murat Kaytaz'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin görevden ayrılmasının ardından teknik heyetten peş peşe veda mesajları gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapan Murat Kaytaz da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Murat Kaytaz yayımladığı mesajda, Beşiktaş taraftarına, yönetime, teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti. Kaytaz, görev süresi boyunca kendilerine destek veren herkese minnet duyduğunu ifade ederken, Beşiktaş camiasına başarı dileklerinde bulundu.



Deneyimli antrenör paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Başta büyük Beşiktaş taraftarına, ilk günden son güne kadar arkamızda duran Sayın Başkanımız ve yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarıma ve futbolcu kardeşlerime bize inanıp destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Ailesine başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."



