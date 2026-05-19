Wemby coştu; Spurs, OKC'yi çift uzatmalı 1. maçta devirdi!

Batı Konferansı finallerinin ilk maçında nefes kesen bir çift uzatma mücadelesi yaşanırken, Victor Wembanyama önderliğindeki San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder karşısında 122-115 kazanarak seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını ele geçirdi.



Pazartesi gecesi oynanan karşılaşmaya damga vuran isim yine Wembanyama oldu. Fransız süper yıldız mücadeleyi 41 sayı ve 24 ribaundla tamamlarken, özellikle çift uzatmanın son bölümünde yaptığı kritik katkılarla takımını galibiyete taşıdı. Son dakikada bulduğu iki smaçla maçın sonucunu belirleyen Wembanyama, bu pozisyonlardan birinde faulü de alarak üç sayılık oyuna imza attı.



San Antonio ekibinde dikkat çeken bir diğer performans ise çaylak guard Dylan Harper'dan geldi. Harper karşılaşmayı 24 sayıyla tamamlarken, yaptığı yedi top çalmayla Spurs tarihinin playofflarda bir oyuncudan gelen en yüksek top çalma sayısına ulaştı.



Stephon Castle 17 sayı üretirken, Devin Vassell ile Keldon Johnson 13'er sayı kaydetti. Julian Champagnie ise mücadeleyi 11 sayıyla tamamladı. Spurs, önemli guardı De'Aaron Fox'ın ayak bileğindeki sertlik nedeniyle forma giyemediği karşılaşmadan galibiyet çıkarmayı başardı.



Oklahoma City cephesinde ise benchten gelen Alex Caruso kariyerinin en yüksek ikinci skor performansını sergileyerek 31 sayı kaydetti. Ancak Caruso'nun çabası Thunder'ın mağlubiyetini engellemeye yetmedi. Böylece Oklahoma City'nin geçen sezonki NBA Finalleri'nde oynanan 7. maçtan bu yana süren dokuz maçlık playoff galibiyet serisi de sona ermiş oldu.



Hamstring sakatlığı nedeniyle altı maç kaçırdıktan sonra parkelere dönen Jalen Williams, Thunder adına 26 sayı üretti. Takımın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander ise üst üste ikinci MVP ödülünü aldığı gecede 24 sayı ve 12 asist kaydetti ancak saha içinden yalnızca 23 şutta 7 isabet bulabildi.



Karşılaşma aynı zamanda NBA playoff tarihine geçti. Bu mücadele, lig tarihinde çift uzatmaya giden altıncı konferans finali açılış maçı oldu. Daha önce son olarak 2013 yılında Spurs ile Warriors arasında oynanan bir playoff karşılaşması çift uzatmaya gitmişti.



Serinin ikinci maçı çarşamba gecesi Oklahoma City'de oynanacak.



