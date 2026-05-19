Fenerbahçe'nin büyük kabusu: Kadıköy

Fenerbahçe tam 12 sezondur şampiyon olamıyor. Sarı lacivertli devi yönetenlerin bahanesi hep aynı; Yapı! Peki ya asıl problem yapısal bozukluksa?...



Bir zamanlar Fenerbahçe'nin kalesi olan Kadıköy artık Anadolu kulüplerinin bile puan avına çıktığı bir alana dönmüşse? Bunu biz değil, rakamlar söylüyor. Evinde en az puan kaybedenin şampiyon olduğu ligimizde Fenerbahçe'nin iç saha performansı içler acısı halde. En basitinden bu sezon sarı lacivertliler Kadıköy'de hiç yenilmedi ancak 6 beraberlikle tam 12 puan dağıttı. Kadıköy'den puanla çıkanlar Alanyaspor, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Rizespor ve son olarak Eyüpspor oldu.



NEREDEN NEREYE



Oysa bu sahada bırakın bir Anadolu takımının sevinç yaşamasını, Trabzonspor 23, Galatasaray, 20, Beşiktaş 15 sene maç kazanamamıştı.



Şampiyonluk hasreti uzadıkça artan tribün baskısı futbolculara bildiğini unuttururken, sarı lacivertliler tam anlamıyla bir paradoksun içine düştü. Futbolcular Kadıköy'de maça çıkmaya korkuyor, 12. Adam Kadıköy'de beklenen oyun gelmedikçe protestonun dozunu artırıyor.



Bir zamanlar Selçuk Şahin'in yuhalandığı statta, artık taraftarın gönderdiği oyunculara her gün bir yenisi ekleniyor. Tadic, Dzeko, Livakovic, Amrabat, En-Nesyri derken şimdi de Ederson topun ağzında. Mert Müldür ve Alvarez'in yaşadıkları da ortada. Kısacası Kadıköy, Fenerbahçe için kabus evi…



