Fenerbahçe tam 12 sezondur şampiyon olamıyor. Sarı lacivertli devi yönetenlerin bahanesi hep aynı; Yapı! Peki ya asıl problem yapısal bozukluksa?...
Bir zamanlar Fenerbahçe'nin kalesi olan Kadıköy artık Anadolu kulüplerinin bile puan avına çıktığı bir alana dönmüşse? Bunu biz değil, rakamlar söylüyor. Evinde en az puan kaybedenin şampiyon olduğu ligimizde Fenerbahçe'nin iç saha performansı içler acısı halde. En basitinden bu sezon sarı lacivertliler Kadıköy'de hiç yenilmedi ancak 6 beraberlikle tam 12 puan dağıttı. Kadıköy'den puanla çıkanlar Alanyaspor, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Rizespor ve son olarak Eyüpspor oldu.
NEREDEN NEREYE
Oysa bu sahada bırakın bir Anadolu takımının sevinç yaşamasını, Trabzonspor 23, Galatasaray, 20, Beşiktaş 15 sene maç kazanamamıştı.
Şampiyonluk hasreti uzadıkça artan tribün baskısı futbolculara bildiğini unuttururken, sarı lacivertliler tam anlamıyla bir paradoksun içine düştü. Futbolcular Kadıköy'de maça çıkmaya korkuyor, 12. Adam Kadıköy'de beklenen oyun gelmedikçe protestonun dozunu artırıyor.
Bir zamanlar Selçuk Şahin'in yuhalandığı statta, artık taraftarın gönderdiği oyunculara her gün bir yenisi ekleniyor. Tadic, Dzeko, Livakovic, Amrabat, En-Nesyri derken şimdi de Ederson topun ağzında. Mert Müldür ve Alvarez'in yaşadıkları da ortada. Kısacası Kadıköy, Fenerbahçe için kabus evi…
Fenerbahçe'nin büyük kabusu: Kadıköy
Fenerbahçeli taraftarların sloganı artık tersine döndü. Bir zamanlar 'Fenerbahçe'nin kalesi' olan Saracoğlu Stadı artık rakipleri değil, kendi oyuncularını korkutuyor. Sarı lacivertliler, Anadolu'daki maçlardan çok 'içeride' kan kaybetti…
Fenerbahçe tam 12 sezondur şampiyon olamıyor. Sarı lacivertli devi yönetenlerin bahanesi hep aynı; Yapı! Peki ya asıl problem yapısal bozukluksa?...
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
-
9
Fermin Lopez, Dünya Kupası'nda yok
-
8
Samsunspor'dan Okan Kocuk tepkisi: "Şaşkınlıkla karşıladık"
-
7
Vaclav Cerny'den Sergen Yalçın için paylaşım
-
6
A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
-
5
Hakan Safi: "Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız"
-
4
Rıza Perçin'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için olay sözler!
-
3
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Djalo'dan paylaşım!
-
2
Galatasaray'dan Julian Brandt sürprizi!
-
1
Xabi Alonso, Victor Osimhen'i istiyor!
- 08:29 Galatasaray'da transferde yeni formül
- 08:27 Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi ortaya çıktı!
- 08:23 Fenerbahçe'nin büyük kabusu: Kadıköy
- 08:17 İşte Mauro Icardi'den istenen indirim
- 08:14 Sergen Yalçın'ın vedası sonrası Beşiktaş için en doğru ismi açıkladı!
- 08:05 Omar Marmoush ve Bernardo Silva, Galatasaray'ı sordu!
- 08:00 Lucas Torreira, ülkesine gitti!
- 02:24 Beşiktaş'ta Serkan Reçber ayrıldı, Önder Özen gündemde
- 01:20 Marco Asensio'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür
- 00:17 Brezilya Milli Takımı kadrosu açıklandı: Sara, Ederson ve Neymar kararı
- 00:13 Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'tan ilginç paylaşım
- 23:58 Arsenal, 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor!
- 23:27 Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yeniledi
- 23:25 Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Merve Atlıer'i transfer etti
- 23:23 PSG'den Dembele için sakatlık açıklaması
- 23:22 Manchester City'de büyük değişim: Guardiola yerine Maresca
- 23:20 Beşiktaş BOA, Gülşah Duman Bıçakçı ile sözleşme uzattı!
- 23:16 Anadolu Efes'in oyuncusu Cordinier ameliyat edildi
- 23:10 Rıza Perçin'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için olay sözler!
- 22:20 Hakan Safi: "Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız"
- 21:53 Samsunspor'dan Okan Kocuk tepkisi: "Şaşkınlıkla karşıladık"
- 21:44 Fenerbahçe Opet'te Sevgi Uzun ile yollar ayrıldı
- 21:35 Seyfettin Anıl Yaşar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi
- 20:59 Galatasaray'dan Julian Brandt sürprizi!
- 20:51 34. haftanın VAR kayıtları: Rizespor-Beşiktaş maçında iptal edilen golde neler konuşuldu?
- 20:39 Fermin Lopez, Dünya Kupası'nda yok
- 20:12 Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
- 20:06 Xabi Alonso, Victor Osimhen'i istiyor!
- 19:28 Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Djalo'dan paylaşım!
- 19:14 Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
- 18:45 İlkin Aydın: "Milli formayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız!"
- 18:38 Milli atıcı Şükran Naz Erkoç, 18 yaş altında Avrupa üçüncüsü oldu
- 18:35 7'li Ragbi Büyük Kadınlar 1. Lig'de şampiyon Ankara Ragbi Spor Kulübü oldu
- 18:30 A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
- 18:24 Mahmut Uslu: "Galatasaray'ın gidişatını durduracağız"
- 17:46 Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa sunuldu
- 17:18 Kayserispor'dan TFF'ye çağrı: "Lig bu haliyle tescil edilmemeli"
- 17:13 Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın ve teknik direktör sözleri
- 16:59 Hırvatistan, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
- 16:34 Noa Lang, Galatasaray'a veda etti!
- 16:27 Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı
- 16:18 Vaclav Cerny'den Sergen Yalçın için paylaşım
- 16:10 Boluspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
- 16:02 Kulüpler Birliği, 10+4 için TFF'ye başvuracak!
- 15:58 Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!
- 15:51 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
- 15:24 Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör!
- 14:30 Göztepe'de Heliton veda etti
- 14:12 Real Madrid ayrılığı açıkladı: Dani Carvajal
- 14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
- 14:04 Antoine Griezmann, Barcelona'ya gittiği için özür diledi!
- 13:56 Samsunspor'da Mouandilmadji kariyer sezonunu yaşadı!
- 13:51 Başakşehir'de Leo Duarte ile yollar ayrıldı
- 13:51 Curtis Jones'tan Galatasaray itirafı!
- 13:34 Milli boksörler, Sırbistan'daki turnuvayı 12 madalyayla tamamladı
- 13:30 8 yaşındaki motokrosçu Ömer, Avrupa parkurlarında Türkiye'yi temsil edecek
- 13:22 Terry Stotts, Portland'a dönmek istiyor
- 13:22 Fenerbahçeliler Derneği'ne saldırı: 2 çocuk ailelerine teslim edildi
- 13:21 Victor Wembanyama ve Spurs 2027'de Avrupa'da parkeye çıkacak
- 13:20 Pelicans'ın koç arayışında Jamahl Mosley öne çıkıyor
Arsenal, 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor!
PSG'den Dembele için sakatlık açıklaması
Manchester City'de büyük değişim: Guardiola yerine Maresca
Fermin Lopez, Dünya Kupası'nda yok
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!
Real Madrid ayrılığı açıkladı: Dani Carvajal
Antoine Griezmann, Barcelona'ya gittiği için özür diledi!
Kenan Yıldız'dan transfer ve A Milli Takım itirafı
Real Madrid'de Jose Mourinho'ya iki yıllık sözleşme!
Gizlice sızıp küfürlü pankart açtılar: Bayern Münih'te şok!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30