Fenerbahçe'nin büyük kabusu: Kadıköy

Fenerbahçeli taraftarların sloganı artık tersine döndü. Bir zamanlar 'Fenerbahçe'nin kalesi' olan Saracoğlu Stadı artık rakipleri değil, kendi oyuncularını korkutuyor. Sarı lacivertliler, Anadolu'daki maçlardan çok 'içeride' kan kaybetti…

calendar 19 Mayıs 2026 08:23
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe tam 12 sezondur şampiyon olamıyor. Sarı lacivertli devi yönetenlerin bahanesi hep aynı; Yapı! Peki ya asıl problem yapısal bozukluksa?... 

Bir zamanlar Fenerbahçe'nin kalesi olan Kadıköy artık Anadolu kulüplerinin bile puan avına çıktığı bir alana dönmüşse? Bunu biz değil, rakamlar söylüyor. Evinde en az puan kaybedenin şampiyon olduğu ligimizde Fenerbahçe'nin iç saha performansı içler acısı halde. En basitinden bu sezon sarı lacivertliler Kadıköy'de hiç yenilmedi ancak 6 beraberlikle tam 12 puan dağıttı. Kadıköy'den puanla çıkanlar Alanyaspor, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Rizespor ve son olarak Eyüpspor oldu.

NEREDEN NEREYE

Oysa bu sahada bırakın bir Anadolu takımının sevinç yaşamasını, Trabzonspor 23, Galatasaray, 20, Beşiktaş 15 sene maç kazanamamıştı.

Şampiyonluk hasreti uzadıkça artan tribün baskısı futbolculara bildiğini unuttururken, sarı lacivertliler tam anlamıyla bir paradoksun içine düştü. Futbolcular Kadıköy'de maça çıkmaya korkuyor, 12. Adam Kadıköy'de beklenen oyun gelmedikçe protestonun dozunu artırıyor.

Bir zamanlar Selçuk Şahin'in yuhalandığı statta, artık taraftarın gönderdiği oyunculara her gün bir yenisi ekleniyor. Tadic, Dzeko, Livakovic, Amrabat, En-Nesyri derken şimdi de Ederson topun ağzında. Mert Müldür ve Alvarez'in yaşadıkları da ortada. Kısacası Kadıköy, Fenerbahçe için kabus evi…

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
