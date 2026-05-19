Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini bitirmek için yola çıkan efsane başkan Aziz Yıldırım, seçime çok güçlü bir listeyle girecek.
Hem mali hem temsil anlamında kuvvetli bir ekiple yola çıkmak isteyen Yıldırım'ın listesinde, Nihat Özbağ, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk, Mehmet İman, İlhami Yazıcı, Feridun Geçgel, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Ozan Balaban, Ömer Onan ve Hande Tibuk gibi isimlerin yer alması bekleniyor.
Ahmet Özaktaç ile Ahmet Özokur'un da yönetimde yer alacağı, Serhat Çeçen'in de listeye dahil olabileceği belirtiliyor.
"HEP BERABER ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"
Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listelerin son teslim tarihi olan 22 Mayıs'ta gerekli işlemleri yaptıktan sonra ekibiyle birlikte basın mensuplarının karşısında çıkarak adeta bir gövde gösterisi yapacak.
Seçimi kazanacağından son derece emin olan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Eksikleri tespit ettik. En az iki golcü alacağız, belki de üç" dedi. Yıldırım'ın, kaleci, sol stoper, sol bek ve sağ kanat için de isimleri belirlediği öğrenildi. Aziz başkan, "Takviyeleri yapacağız. Hep beraber şampiyonluğu kutlayacağız" ifadesinde bulundu.
VOLKAN DEMİREL'E DAVET VAR
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den buruk ayrılan Volkan Demirel'i yıllarını geçirdiği Samandıra'ya döndürmek istiyor. Yıldırım, başkan seçilmesi hâlinde Demirel'e futbol yapılanmasında görev verecek. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel de efsane kaptan olarak anıldığı kulübe geri dönme fırsatını kaçırmak istemiyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30