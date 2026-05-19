Fenerbahçe'ye transferde rakip var: Serhou Guirassy

Yeni sezonda kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.



Sadettin Saran yönetimi, her ne kadar koltuğu 7 Haziran'da devredecek olsa da transferde bazı isimleri imza noktasına getirip, öyle ayrılmayı planlıyor.



Fenerbahçe'nin birkaç aydır görüştüğü ve önemli aşama kaydettiği oyunculardan biri de Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy...



Saran ve ekibi hem Gineli oyuncuyla hem de Borussia Dortmund'la belirli bir mesafeye geldi. Bu oyuncunun transferindeki raporlar her iki başkan adayıyla da paylaşıldı.



MILAN VE TOTTENHAM'DA DEVREDE





Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncu için maaş ve bonservis dahil toplam 40 milyon euroyu gözden çıkarsa da Alman basını, İtalyan ekibi Milan ile İngiliz temsilcisi Tottenham'ın da Guirassy ile ilgilendiğini öne sürdü.



2024'TE GELMEDİ



Fenerbahçe, Guirassy'yi 2024'ün yaz transfer döneminde de istedi. Ancak oyuncu o dönem 18 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, Gineli oyuncuyu alamayınca 19.5 milyon euroya Youssef En-Nesyri'yi kadroya kattı.



PERFORMANSI



Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.



