Fenerbahçe'ye transferde rakip var: Serhou Guirassy

Fenerbahçe'de daha önce de transferde gündeme gelen Gineli golü Serhou Guirassy ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

19 Mayıs 2026 09:18
Haber: Sabah
Yeni sezonda kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Sadettin Saran yönetimi, her ne kadar koltuğu 7 Haziran'da devredecek olsa da transferde bazı isimleri imza noktasına getirip, öyle ayrılmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin birkaç aydır görüştüğü ve önemli aşama kaydettiği oyunculardan biri de Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy... 

Saran ve ekibi hem Gineli oyuncuyla hem de Borussia Dortmund'la belirli bir mesafeye geldi. Bu oyuncunun transferindeki raporlar her iki başkan adayıyla da paylaşıldı.

MILAN VE TOTTENHAM'DA DEVREDE

Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncu için maaş ve bonservis dahil toplam 40 milyon euroyu gözden çıkarsa da Alman basını, İtalyan ekibi Milan ile İngiliz temsilcisi Tottenham'ın da Guirassy ile ilgilendiğini öne sürdü.

2024'TE GELMEDİ

Fenerbahçe, Guirassy'yi 2024'ün yaz transfer döneminde de istedi. Ancak oyuncu o dönem 18 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, Gineli oyuncuyu alamayınca 19.5 milyon euroya Youssef En-Nesyri'yi kadroya kattı.

PERFORMANSI

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
