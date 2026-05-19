Aziz Yıldırım'ın listesindeki yeni golcü: Gonçalo Ramos

Fenerbahçe'de kritik seçime kısa bir süre kala başkan adaylarının transfer çalışmaları hız kazandı. "Şampiyonluk" hedefiyle yola çıkan isimler, özellikle forvet hattına yapılacak takviyeye yoğunlaşmış durumda.



HEDEF ÜST SEVİYE GOLCÜ



Gelir gelmez katkı verecek, üst düzey bir 9 numara transferi yapmak isteyen Aziz Yıldırım'ın gündemindeki son isim ortaya çıktı.



Takvim'de yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ekibiyle yaptığı toplantıda, "Gonçalo Ramos'u alalım. Tam bizim takıma ve taraftara uygun bir golcü" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Bu sözlerin ardından yetki verilen bir menajerin, PSG ve Portekizli yıldızın temsilcileriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. Fransa'da istediği forma şansını bulmakta zorlanan Gonçalo Ramos'un ise yeni bir meydan okuma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.



PSG SATIŞA SICAK BAKABİLİR



PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin 24 yaşındaki golcüyü kadroda tutmak istediği, ancak cazip bir teklif gelmesi halinde yönetimin kararını yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.



Portekizli yıldız, 2024 yılında 65 milyon euro karşılığında Benfica'dan PSG'ye transfer olmuştu.



DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR



Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok kulüple de anılan Gonçalo Ramos'un, kesin kararını vermek için Dünya Kupası sürecinin tamamlanmasını bekleyeceği öğrenildi.



Portekizli golcünün tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kariyer planlamasını netleştirmesi bekleniyor.





Öte yandan daha önce, "Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız" açıklamasında bulunan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde, Alexander Sörloth da yer alıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Gonçalo Ramos, çoğunlukla oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



