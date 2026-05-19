Aziz Yıldırım'ın listesindeki yeni golcü: Gonçalo Ramos

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer gündeminde öne çıkan son isim, PSG'nin golcüsü Gonçalo Ramos oldu.

calendar 19 Mayıs 2026 09:29 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 09:37
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de kritik seçime kısa bir süre kala başkan adaylarının transfer çalışmaları hız kazandı. "Şampiyonluk" hedefiyle yola çıkan isimler, özellikle forvet hattına yapılacak takviyeye yoğunlaşmış durumda.

HEDEF ÜST SEVİYE GOLCÜ

Gelir gelmez katkı verecek, üst düzey bir 9 numara transferi yapmak isteyen Aziz Yıldırım'ın gündemindeki son isim ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ekibiyle yaptığı toplantıda, "Gonçalo Ramos'u alalım. Tam bizim takıma ve taraftara uygun bir golcü" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu sözlerin ardından yetki verilen bir menajerin, PSG ve Portekizli yıldızın temsilcileriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. Fransa'da istediği forma şansını bulmakta zorlanan Gonçalo Ramos'un ise yeni bir meydan okuma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

PSG SATIŞA SICAK BAKABİLİR

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin 24 yaşındaki golcüyü kadroda tutmak istediği, ancak cazip bir teklif gelmesi halinde yönetimin kararını yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.

Portekizli yıldız, 2024 yılında 65 milyon euro karşılığında Benfica'dan PSG'ye transfer olmuştu.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR

Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok kulüple de anılan Gonçalo Ramos'un, kesin kararını vermek için Dünya Kupası sürecinin tamamlanmasını bekleyeceği öğrenildi.

Portekizli golcünün tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kariyer planlamasını netleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan daha önce, "Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız" açıklamasında bulunan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde, Alexander Sörloth da yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Gonçalo Ramos, çoğunlukla oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
