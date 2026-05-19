Aliağa FK'da 4 oyuncu gitti

Yeni sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek Aliağa Futbol 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2'nci Lig'de mücadele eden Aliağa Futbol Kulübümüzde yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında dört futbolcu ile yollar ayrıldı. Kaleci Kubilay Anteplioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak ve Koray Kılınç'a emekleri için teşekkür ediyoruz" denildi.



Sarı-siyahlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yola devam etme kararı alırken, sportif direktörlük görevi için de Erdem Özgenç'le anlaşma sağlamıştı.



