19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Fenerbahçe Beko'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, transfer için konuştu.

calendar 19 Mayıs 2026 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'dan transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Sports Digitale'ye açıklamalarda bulundu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer çalışmalarına dair konuşan Ciritci, "İsim isim gitmek istemiyorum ama taraftarlar rahat olsunlar. Çalışmalar yapılıyor. Görüşmelerimiz devam ediyor ancak önceliğimiz Final Four şu anda. Anlımızın akıyla Cuma-Pazar maçları geçersek daha sonra açıklamaları yaparız." dedi.

Final Four'daki taraftar sayısına değinen sarı-lacivertli yönetici, "8.000 civarı biletleri olacak, bizim beklentimiz de 4000-4500 civarı Fenerbahçe taraftarının orda olmasını öngürüyoruz, bu sayı artabilir de tabii.. Yeterli bir sayı diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"TAKIMDA KALACAK"

"Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bütçe sıralamasında 8-9. sırada." diyen Cem Ciritci, takımın önemli isimlerinden Talen Horton Tucker ile ilgili, "Talen Horton Tucker burayı çok sevdi. Önümüzdeki sezon da kalacak." diye konuştu.

YENİ DÖNEMDE OLACAK MI?

"Yeni gelecek yönetimde sizi görme şansımız var mı?" sorusuna yanıt veren Ciritci, "Bizim için esas olan şey Fenerbahçe. Biz 7 Haziran'a kadar hem transfer olsun hem de diğer konularda olsun çalışmalarımıza devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.