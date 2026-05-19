Fenerbahçe Beko'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Sports Digitale'ye açıklamalarda bulundu.



TRANSFER ÇALIŞMALARI



Transfer çalışmalarına dair konuşan Ciritci, "İsim isim gitmek istemiyorum ama taraftarlar rahat olsunlar. Çalışmalar yapılıyor. Görüşmelerimiz devam ediyor ancak önceliğimiz Final Four şu anda. Anlımızın akıyla Cuma-Pazar maçları geçersek daha sonra açıklamaları yaparız." dedi.



Final Four'daki taraftar sayısına değinen sarı-lacivertli yönetici, "8.000 civarı biletleri olacak, bizim beklentimiz de 4000-4500 civarı Fenerbahçe taraftarının orda olmasını öngürüyoruz, bu sayı artabilir de tabii.. Yeterli bir sayı diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.



"TAKIMDA KALACAK"



"Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bütçe sıralamasında 8-9. sırada." diyen Cem Ciritci, takımın önemli isimlerinden Talen Horton Tucker ile ilgili, "Talen Horton Tucker burayı çok sevdi. Önümüzdeki sezon da kalacak." diye konuştu.



YENİ DÖNEMDE OLACAK MI?



"Yeni gelecek yönetimde sizi görme şansımız var mı?" sorusuna yanıt veren Ciritci, "Bizim için esas olan şey Fenerbahçe. Biz 7 Haziran'a kadar hem transfer olsun hem de diğer konularda olsun çalışmalarımıza devam edeceğiz." sözlerini kullandı.



