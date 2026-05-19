19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Sadettin Saran: "Fenerbahçe için ayrıldık"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Biz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız." dedi.

calendar 19 Mayıs 2026 16:22 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 16:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

Saran, "Bir kupa daha alma ihtimaliniz var. Final Four..." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Evet. İnşallah." yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunun gelmesi ve başkanlık seçiminin hatırlatılmasının ardından, "Bir kupa daha alırsak, galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gece gündüz çalıştık. Kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Biz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız. Teşekkür ediyoruz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
