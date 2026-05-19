19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Draymond'dan Shams Charania'ya 'MVP spoilerı' tepkisi!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, ESPN NBA muhabiri Shams Charania'nın 2025-26 sezonu MVP sonucunu resmi açıklamadan saatler önce paylaşmasına sert tepki gösterdi.

19 Mayıs 2026 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler
Green, The Draymond Green Show programında yaptığı açıklamalarda NBA yönetimini eleştirirken, Komiser Adam Silver'ın bu konuda adım atması gerektiğini savundu.

"NBA'in buna karşı bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum," diyen Green şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta siz NBA'siniz ve medyayı kontrol ediyorsunuz. Evet, Shams ESPN'de çalışan bir NBA muhabiri ve ESPN de NBA'in partnerlerinden biri. Sabah saat 6'da NBA MVP'sinin kim olduğunu tweetlemek gerçekten utanç verici."

Green açıklamalarının devamında ligin organizasyon görüntüsünün zarar gördüğünü söyledi.

"Bu durum ligimizi organizasyonsuz gösteriyor. Sanki çocuk oyuncağıymış gibi duruyor. NBA'deki en prestijli bireysel ödülün sonucunu resmi açıklama saatine kadar gizli tutamıyoruz. Bu gerçekten hayal kırıklığı yarattı."

NBA, 2025-26 sezonunun MVP ödülünün pazar günü TSİ 02.30'da Prime üzerinden açıklanacağını duyurmuştu. Ancak açıklamanın yapılacağı günün sabahında Charania'nın X platformu üzerinden Shai Gilgeous-Alexander'ın ödülü kazandığını paylaşması büyük yankı uyandırdı.

Bu paylaşım NBA topluluğunda ciddi tepki çekerken, birçok kişi Charania'yı "spoiler vermekle" eleştirdi. NBA on Prime ekibi de, özellikle Blake Griffin üzerinden konuyla ilgili esprili göndermelerde bulundu.

Charania ise pazartesi günü katıldığı The Pat McAfee Show programında erken açıklamayı savundu ve doğrulanmış bir bilgiyi paylaşmanın kendi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ancak Draymond Green bu açıklamalardan ikna olmadığını belirtti.

"Bunun olmasının hiçbir yolu olmamalı," diyen Green sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer duyuru Amazon Prime'da yapılacaksa, duyuru Amazon Prime'da yapılmalıdır. Başkan Adam Silver'ın bu konuda bir şey yapması gerekiyor. Bunun Twitter'da sızdırılmaması lazım. Ayrıca böyle bir bilgiyi erkenden paylaşmak bu kadar önemli olmamalı."

Green son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Açık konuşmak gerekirse bunun oldukça acınası olduğunu düşündüm. NBA'in buna müdahale etmesi gerekiyor. MVP'nin sabah saat 6'da Twitter'da sızdırılması kabul edilemez. İlk gördüğümde sahte sandım. Sonra araştırdım, Instagram'a girdim ve gerçek olduğunu anladım. Haydi ama, buna karşı bir şey yapılmalı. NBA MVP'sinin sızdırılması… burada ne yapıyoruz? Bunu yapan sıradan bir muhabir olsa başka ama bu Shams. Bunun yaşanmaması gerekiyor. Gerçekten utanç vericiydi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
