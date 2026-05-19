Trabzonspor'da gollere üç isim damga vurdu!

Trabzonspor'da geride kalan sezonda gollere Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi damga vurdu.

calendar 19 Mayıs 2026 12:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 61 golle tamamlayan Trabzonspor'un gol yükünü Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi sırtladı.

Bordo-mavili takımda Onuachu, forma giydiği 30 lig maçında 22 gol atarak RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.

Onuachu'nun ardından Brezilyalı oyuncu Augusto 32 maçta 13 gol kaydederken bu ismi, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi 27 karşılaşmada 11 golle takip etti.

Gollerin yüzde 75'ini attılar

Onuachu, Augusto ve Muçi, 61 golün 46'sını kaydederek bordo-mavili takıma zirve yarışında önemli katkı yaptı.

Üç futbolcu, bordo-mavili ekibin gollerinin yüzde 75,4'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandırdı.

Ligdeki 11 ekipten fazla gol attılar

Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam 46 golle Süper Lig'deki 11 ekipten fazla gol kaydetti.

Bordo-mavili oyuncular, Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile aynı sayıda gol kaydederken TÜMOSAN Konyaspor (43), Gaziantep FK (43), Göztepe (42), Corendon Alanyaspor (41), Natura Dünyası Gençlerbirliği (36), ikas Eyüpspor (33), Hesap.com Antalyaspor (33), Kasımpaşa (33), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (31), Zecorner Kayserispor (27) ve Kocaelispor'u (26) geride bıraktı.

Toplam 11 futbolcu gol attı

Trabzonspor'da sezon boyunca 11 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oleksandr Zubkov 4, Chibuike Nwaiwu 3, Christ Inao Oulai 2, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Umut Nayir ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Bir golü de rakip oyuncu, kendi kalesine gönderdi.

Kupa finalinde gol güvenceleri

Trabzonspor'un skorer 3 oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının gol güvencesi olacak.

Bu 3 isim içerisinde Muçi 4 golle kupada takımının en golcü oyuncusu olurken Onuachu 2, Augusto da 1 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
