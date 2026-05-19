Memik Yılmaz: 'Antalyaspor'a okuttular'

Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonu sona erdi. Galatasaray, şampiyonluğa ulaşırken Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük ligden düşen takımlar oldu.



Ligi 12. sırada bitiren Gaziantep FK'da Başkan Memik Yılmaz, Gaziantep yerel televizyon kanalı olan GRT TV'ye yaptığı telefon bağlantısında küme düşen Antalyaspor hakkında flaş bir açıklama yaptı.



Kayserispor ve Antalyaspor'un şehir takımı olmasından dolayı küme düşmelerinden üzüntü duyduğunu söyleyen söyleyen Memik Yılmaz, "Antalyaspor'un düşeceği belliydi. Bir sürü para harcadılar. Gol atan çocuk (El Bachir Gueye) bana geldi 50 bin Euro'ya ben almadım. 80 bin Euro'ya Antalya'ya okuttular ya. Antalya'nın çok borcu var. Antalyaspor'a geçmiş olsun. Artık bizim Gaziantepspor gibi Bölgesel Amatör Lig'den alırsın Antalyaspor'u" ifadelerini kullandı.



Antalyaspor, 32 puan topladı. Akdeniz ekibi, ligi 16. sırada tamamladı ve ligden düşen üçüncü ekip oldu.



