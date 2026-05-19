19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Memik Yılmaz: "Antalyaspor'a okuttular"

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, ligden düşen Antalyaspor için dikkat çeken açıklamalara imza attı.

calendar 19 Mayıs 2026 12:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Memik Yılmaz: 'Antalyaspor'a okuttular'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonu sona erdi. Galatasaray, şampiyonluğa ulaşırken Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük ligden düşen takımlar oldu.

Ligi 12. sırada bitiren Gaziantep FK'da Başkan Memik Yılmaz, Gaziantep yerel televizyon kanalı olan GRT TV'ye yaptığı telefon bağlantısında küme düşen Antalyaspor hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Kayserispor ve Antalyaspor'un şehir takımı olmasından dolayı küme düşmelerinden üzüntü duyduğunu söyleyen söyleyen Memik Yılmaz, "Antalyaspor'un düşeceği belliydi. Bir sürü para harcadılar. Gol atan çocuk (El Bachir Gueye) bana geldi 50 bin Euro'ya ben almadım. 80 bin Euro'ya Antalya'ya okuttular ya. Antalya'nın çok borcu var. Antalyaspor'a geçmiş olsun. Artık bizim Gaziantepspor gibi Bölgesel Amatör Lig'den alırsın Antalyaspor'u" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, 32 puan topladı. Akdeniz ekibi, ligi 16. sırada tamamladı ve ligden düşen üçüncü ekip oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.